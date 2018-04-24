Как выгоднее продать машину: объявление, рынок или автохаус 1 24.04.2018, 8:13

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Вся автомобильная Европа так живет.

Когда приходит время расставаться со своим автомобилем, возникает вопрос: как быстро, выгодно и легко его продать? Журналисты тоже решили задаться им, поэтому взяли свежий "бюджетник" Renault Duster и попытались продать его разными способами. Что из этого вышло - читайте материале abw.by.

Продавать будем Renault Duster 2016 года выпуска - почти новую машину. Продаем понарошку, на самом деле владелец от автомобиля избавляться не спешит. Такая корова нужна самому: полный привод, максимальная комплектация, 2-литровый бензиновый движок.

Продажа через объявления: звонки, звонки, звонки

Самостоятельная продажа автомобиля в Беларуси - это всегда боль и страдания. Особенно если у него есть какие-то проблемы. Больше всех об этом знают профессиональные продавцы автомобилей - читайте наш материал "Белорусские "Махинаторы", или Мир глазами "перекупов". Приходится общаться с не всегда приятными личностями, торговаться за каждую копейку, слушать байки "перекупов", которые хотят выманить у вас автомобиль даром. Какие только проблемы при этом не находят в вашем авто! Далеко не всегда они реальные. За каждую царапинку - молитесь! - вам вынесут мозг. Независимо от года выпуска автомобиль должен быть идеальным. Даже 30-летний "корч" должен обязательно быть без царапин и с "родным" пробегом 200.000 км. Так уж повелось у нас.

Но нам проще - для "продажи" берем совсем свежий внедорожник с пробегом 35.000 км и на гарантии.

Проблема у него помимо мелких царапин на ЛКП только одна - как-то на бездорожье отломалось несколько элементов крепления переднего бампера, немного пострадало крыло. Жаль, конечно, а что сделаешь? Держится бампер на честном слове, одном саморезе и армированном скотче. В остальном же идеальная машина. К тому же в "максималке", что встречается нечасто.

Для старта продажи нам нужно разместить объявление на сайте ABW.BY. Для этого машину моем - минус 10 рублей. Пришлось стоять полчаса в очереди на мойке, хотя записывались заранее. А это все время, которое деньги. Салон более-менее чистый, его не трогаем. Но погода - дрянь, для реальной продажи машину пришлось бы мыть каждый вечер, она слишком быстро пачкается.

Сфотографировать тоже надо постараться. Редакционного фотографа не берем, делаем фото самостоятельно. Даже с учетом опыта съемок получилось не очень. Фотографии должны быть качественными - это очень важно для продажи.

Описание делаем лаконичным: "Гарантия есть, машина не залоговая, куплена в Минске". Расписывать подробно лень.

Анализируем объявления о продаже таких же Duster. С учетом кузовных проблем выставляем цену 12.000 долларов. 500 долларов оставляем про запас на торг. Вполне нормальная цена, не завышенная и не заниженная. На реальную встречу не договариваемся - по легенде машина уехала в Москву, - дабы не дурить людям голову.

Итог - этим способом машина была продана в тот же день по телефону. Звонков особенно не было, но поздно вечером позвонил пожилой мужчина, извинился при этом, что беспокоит в такое время. По телефону, если проблем, кроме бампера и крыла, действительно нет, готов был забрать машину за 11.000 долларов. На следующий день еще один потенциальный покупатель собирался купить ее за 11.500, отметив при этом, что ищет Duster в хорошей комплектации, а такое встречается нечасто, этот вариант ему хорошо подходит.

Но при этом способе продажи надо постоянно отвечать на телефонные звонки, общаться с людьми, держать оборону перед лавиной торга. Отрываться от работы, чтобы возле офиса машину показать. Позвонить могут и ночью: "Алло, я из Могилева звоню, завтра прилечу и заберу вашу "ласточку" за десять". Завтра за "ласточкой" никто, разумеется, не прилетит, но при этом в час ночи вы не спите.

Впрочем, такую машину легко продать и самому. Очень популярная модель, маленький пробег, максимальная комплектация и адекватная цена. Даже повреждения не смущают. Но в случае с менее популярными вариантами в худшем состоянии все было бы не столь радужно.

Продажа на рынке: "Черные глаза вспоминаю - умираю"

Рынок встретил песней Айдамира Мугу "Черные глаза". В целом возникает ощущение, что "Ждановичи" - эдакий островок 1990-х, где время остановилось. Атмосфера там все та же, зато на ностальгию пробивает.

Смахнули слезу от воспоминаний о детстве, отдали в кассу 40 рублей. Слезы тут же потекли снова: дорого! Мы заехали в субботу, поэтому стоять здесь можем только два дня, субботу и воскресенье. С понедельника отсчет идет по-новой - снова плати 40 рублей, но уже можно стоять всю неделю.

Все "вкусные" проходные места давно забили "перекупы" фишками. Хорошо хоть не камнями и палками, как раньше, прогресс тут тоже идет. Поэтому паркуемся на отшибе в углу.

Кое-как от руки вписываем в бланк информацию. Писать статьи умеем, а вот машины продавать - нет. Цену забиваем сразу высокую - 13.000 долларов. По объявлению за 11.500 она легко уходит за день. Почему бы не попытать счастья?

Нет ничего скучнее в мире, чем стоять на рынке - продавать авто. Люди снуют туда-сюда, покупатели подходят нечасто. Хотя бы книгу спокойно под музыку можно почитать. В холод надо постоянно заводить машину, греть - расход от этого получается немалый.

Первый покупатель - "перекуп". Но приличный, вежливый. Ходил, рассматривал. В итоге предложил "десятку". Но мы заехали, чтобы попытаться продать дороже, минимум за 12.000 долларов.

Потом подошли сын и отец из региона, которые продали Audi Q5 и искали на замену что-нибудь из немного б/у. Машина им в целом понравилась, хотя сборка салона не впечатлила, но цена - нет.

Заметили царапины на кузове. Они есть, но небольшие, полировкой легко убираются. На машине бабушка ездила в церковь, но всегда через лес... Немного поговорили - за 11.000 готовы забрать хоть сейчас. Мало!

Впрочем, их машина очень заинтересовала, потом были еще звонки. Есть ощущение, что можно было договориться и по сходной цене.

Третий покупатель был, вероятно, соотечественником Айдамира Мугу. В общем, откуда-то с Востока. Скорее всего, местный профессиональный продавец. Но мужчина достойный, серьезный, вежливый и солидный. Осмотрел машину, не навязывался. Мы ему объяснили, что хотим продать дороже 12.000 долларов, потому что по объявлению машина легко уходит за 11.500. Интерес пропал, однако мы, неопытные "коллеги", получили дельный совет:

- Машина хорошая, комплектация максимальная, пробег совсем небольшой. Ее можно продать дороже, но для этого рекомендую устранить следы ДТП. Можете подъехать к нам на СТО, мы все исправим. Крыло отрихтуем, бампер поставим на место. 120 долларов будет стоить кузовной ремонт. Царапин быть не должно - полировка их уберет. Если все это сделать, машину можно продать дороже 12.000 долларов. Пока же 12.000 - это потолок.

- Спасибо за совет!

Продажа в автохаусе: минимум телодвижений

Об автохаусах после громких историй с "Автопапой", "АвтоКомпаниСевен" и пр. в народе молва ходит лихая. Тем не мене в этой сфере уже чувствуются подвижки. Сейчас машины не так легко продавать. Сытые годы закончились, каждый борется за клиента. С обманом уже не прокатит, кто обманывает - сидит или за решеткой, или без клиентов. Поэтому мы решили сдать Renault Duster в один из самых прогрессивных автохаусов - "Автодом" на Тимирязева. Как раз недалеко от рынка.

Чего у них только нет! Кредит, лизинг, обмен (trade-in), видеонаблюдение с онлайн-трансляцией на сайт, удобная клиентская зона с конфетами и кофе. Забрать из автосалона автомобиль можно в любой момент, ничего не заплатив. Комиссия платится только с реальной продажи. Иногда машина продается постоянному клиенту по заявке, не успев попасть в рекламу, - и такое бывает. Семь дней в неделю автомобиль чист и доступен к осмотру. Причем режим работы - без выходных, с 9 до 19 часов. Ассортимент большой, в салоне всегда от 100 машин в наличии, авторынок рядом, откуда массово приезжают потенциальные покупатели по выходным. Не нужно ездить на мойку, стоять в очередях - ребята делают полную предпродажную уборку. Не нужно отвечать в 2 часа ночи на звонки желающих забрать вашу "ласточку", общаться с не всегда приятными людьми.

За машиной следят: подкачивают колеса, заправляют, заряжают аккумулятор. Постоянно держат связь с клиентом. Ездить по личным делам на них строго запрещено - только небольшие выезды на тест-драйвы для потенциальных покупателей на ул. Тимирязева. К слову, скоро планируют более тщательно готовить авто к продаже - каждому будут делать легкую полировку и химчистку.

И есть такая услуга, как удаленная продажа. Основная проблема с автосалонами по продаже подержанных автомобилей - машину приходится отдавать на площадку, при этом самому, если транспорт в семье один, ездить на метро. Но здесь есть услуга удаленной продажи. Машина все так же ставится на комиссию, по желанию ее можно пригонять на площадку, а можно и ездить. За продажу отвечает менеджер - он организует осмотр автомобиля потенциальными покупателями в автосалоне. Он машину продает, держит оборону во время торга. Удобно. К тому же комиссию можно еще и "отбить", потому что ребята умеют продавать машины, собаку на этом съели.

Сдаем машину вечером по договоренности ее не продавать. Хотя у ребят глаза как-то сразу очень загорелись, видно, что любят свое дело. Несколько раз на всякий случай повторили, что все-таки не надо продавать. Так, эксперимента ради "продаем".

Заполняются бумаги - все должно быть документально оформлено. По желанию клиент с юристом может внести в договоры любые правки. Стоимость комиссии в случае такой машины - 1000 рублей. На дешевые машина комиссия выйдет меньше, на более дороги - больше.

Машина едет на мойку уже после 8 часов, после чего ей устраивают качественную фотосессию. Важно, когда машина сфотографирована для объявления фотографом с профессиональной "зеркалкой" и ровными руками.

Утром авто выставляется на паркинг и появляется в объявлениях на всех сайтах по продаже машин.

Duster при этом проходит диагностику. Это нужно, чтобы менеджер знал, что рассказать о состоянии автомобиля покупателю. Кота в мешке никто не продает. Обманывать покупателей нельзя, иначе бизнес не будет работать. Толщиномер всегда есть на площадке, его можно взять и проверить кузов интересующего экземпляра. Машины здесь продаются честно. Сейчас в принципе в автобизнесе честность в тренде. Все постепенно к этому придут. Кто будет врать и юлить, тот останется за бортом.

- На каждый автомобиль есть свой клиент, - рассказывает менеджер. - У нас в основном стоит хороший товар, но пригоняют и "уставшие" экземпляры. Продавец выставляет любую цену, мы на него не давим. Было и такое, что машина полгода стояла в паркинге. Нам не холодно и не жарко от того, что она занимает место, поток авто у нас большой. Постепенно клиент снижает цену. И даже автомобиль в плохом состоянии находит своего покупателя.