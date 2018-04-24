Золото, серебро и горшочек с монетами: какие клады находят в Беларуси 2 24.04.2018, 9:20

Надежду на свой «бочонок золота» терять не стоит – в белорусской земле еще много удивительного.

В середине апреля в центре Гродно при реставрации старого здания строитель обнаружил клад: золотые монеты Российской империи, дукаты, две цепочки, кольца, небольшие слитки золота, позолоченные зубные пломбы и документы. Это самый большой клад из найденных когда-либо в Гродно. Специалисты говорят, что такие находки, где, помимо монет, есть еще и украшения, — редкость. Драгоценности в кладах встречаются нечасто. Но надежду на свой «бочонок золота» терять не стоит: в белорусской земле еще много удивительного, пишет tut.by.

Общий вес золота гродненского клада — почти 500 грамм. Украшения поместились в небольшую коробочку из-под табака, которую кто-то заботливо спрятал на чердаке старого дома в самом центре города. По предварительным оценкам, клад может стоить около 30 тысяч долларов.

Хозяин золотых украшений мог быть зубным техником или ювелиром

— Знаете, строитель был очень взволнован и растерян, когда мы приехали на место. Он вообще там один в ту рабочую субботу трудился — разбирал крышу. Говорил нам, что часто при ремонте старинных зданий находил подобные коробочки — правда, пустые — и не особо был удивлен, когда наткнулся на эту. Хотел скинуть вниз, но она была необычно тяжелой. Открыл, а там — золото. Мужчину, вообще, надо как-то отметить, потому что достаточно редко до музея доходят целиком такие клады. А есть примеры, когда и вовсе не доходят, — рассказывает главный хранитель фондов Гродненского государственного историко-археологического музея Елена Жарина, раскладывая золотые предметы на столе. Женские колечки, обручальные кольца, подвески, цепочки, сережки.

Найденные украшения можно рассматривать очень долго. Вот, например, медальон, похожий на маленькую книжечку, которая открывается — и в нее можно вставить фотографию. Так и ждешь, что внутри окажется снимок молодой девушки, однако никакого фото здесь нет.

Кому принадлежал клад и когда точно были спрятаны украшения, сказать сейчас трудно. Дом на 2-й Трудовой находится в старом центре Гродно, там, где во время Второй мировой войны располагалось гетто, которое немцы ликвидировали в 1943 году.

У специалистов есть несколько версий.

Председатель ОО «Белорусское нумизматическое общество» Виктор Какареко считает, что спрятанные украшения и золотые монеты могли принадлежать зубному технику, которому пациенты приносили золото для пломб. В пользу этой версии говорят коронки и заготовка для них, а также металлическая стружка. Мастер мог быть еще и ростовщиком, то есть жители Гродно знали, что он скупал лом драгоценных металлов, и несли ему свои украшения.

Еще один вариант: хозяин клада был ювелиром, и драгоценности ему приносили для переплавки и ремонта. Например, среди колец есть обручальные с надписями на польском. Значит, они могли принадлежать католикам.

Третья версия: это имущество нескольких людей, которое они спрятали перед ликвидацией гетто в надежде вернуться и забрать драгоценности. Увы, клад под крышей старого дома пролежал до 2018 года — то есть, хозяин так и не пришел за ним.

Сейчас специалисты музея описывают найденное и производят расшифровку клейм на украшениях. Уже известно, что среди украшений есть те, которые были изготовлены в период до 1927 года. Об этом говорят так называемые золотниковые клейма на изделиях, которые после этого года повсеместно перестали использоваться.

Специалистам еще предстоит точно оценить клад, признать его (на это надеются в музее) историко-культурной ценностью и оформить для дальнейшего хранения и экспонирования.

Всего в Гродненском историко-археологическом музее хранятся 24 найденных в области клада. Три из них — гродненские. При этом один был найден при археологических раскопках на этой же улице, где недавно нашли золотые украшения. Еще один обнаружили в 2016 году при реконструкции дома по улице Антонова. Клад был спрятан под фундаментом дома. Там были украшения и золотые монеты.

За последние 200 лет в Беларуси было найдено более тысячи разных кладов

Вообще, Беларусь считается одной из самых богатых на клады стран Европы. По нашей территории проходили торговые пути с севера на юг и с запада на восток, что, конечно, повлияло на количество оставленных здесь ценностей. За последние 200 лет на территории нашей страны было найдено более тысячи различных кладов. Чаще всего находят, конечно, монеты. Украшения, камни и утварь из драгоценных металлов — намного реже.

Клады находят по-разному. Чаще всего — при строительстве домов, проведении земляных работ и… перекапывании огородов. Например, в 1988 году в Минске прокладывали теплотрассу на пересечении улиц Володарского и Республиканской (теперь — Городской Вал). Тогда экскаваторщик зачерпнул ковшом больше десятка килограммов чистого серебра — монеты, медали и другие ценности.

Совершенно случайно был найден и один из самых известных белорусских кладов — Козьянковский. В 1973 году мальчишки из деревни Козьянки под Полоцком гуляли по свежевспаханному полю и заметили несколько монет. Стали в этом месте копать и достали из земли целое богатство. Специалисты предположили, что это была казна Полоцкого княжества, которую украли разбойники и спрятали до хороших времен.

Елена Жарина говорит, что очень много кладов находилось в 50-е годы: шло освоение новых земель, распахивались поля, на которых и обнаруживали монетки и горшочки.

Например, в 1953 году 16-летний Гриша Пронько из деревни Княжеводцы (Мостовский район) пас коров на берегу Немана и в какой-то момент увидел ручку кувшина. Решил ударить палкой по нему, разбил, а оттуда посыпались монеты. Часть их — а это около 400 штук — передали в Гродненский музей. Клад состоял из литовских и польских трояков, грошей, полугрошей, двудинариев, а также из сотни монет разных европейских государств. Среди них выделялись русские проволочные копейки, своей формой похожие на рыбью чешую.

Один из самых крупных кладов Беларуси был найден в деревне Зачепичи Дятловского района в 1956 году. Местные жители высаживали деревья и на своем приусадебном участке нашли монеты. Изначально клад насчитывал около пяти тысяч монет, но часть его разошлась среди жителей деревни. Благодаря местному учителю Ивану Ивашевичу в Гродненский музей было передано около двух с половиной тысячи монет. 102 монеты «поселились» в Дятлово. Большую часть клада составляют биллоновые полтораки, гроши и солиды Жигимонта Вазы с небольшой примесью биллоновых монет государств и городов центральной Европы.

В 2016 году при строительстве станции метро «Вокзальная» в столице Беларуси рабочие нашли золотые монеты времен Николая II. Такие монеты на аукционах можно продать за 200−500 долларов. Клад, найденный в метро, был передан в Музей истории Минска.

По словам Виктора Какареко, то, что находят в современных огородах и полях, — накопления местных жителей с давних времен. В свое время они прятали нажитое в хлевах, конюшнях или под печкой в доме. Хорошими охранниками денег, кстати, считались гуси: мол, если чужак зайдет в хлев, то птицы начнут громко гоготать, оповещая хозяина о вторжении.

— Тогда копили деньги на разные нужды — например, оплатить налог или аренду земляных наделов. Иногда прятали деньги в чрезвычайных ситуациях — во время войн и эпидемий. Часто в земле можно найти еврейские копилки: по иудейской традиции при обращении к Богу нужно отложить монетку на восстановление справедливости — якобы помочь тем, кто живет беднее. Монетки накапливались, копилка отдавалась в кагал, где в один из праздников разбивалась и деньги раздавались на нужды бедняков. Такие копилки выпускались разной формы, например, глиняные «луковички» — их делали к празднику Песах, — рассказывает Виктор Какареко. — Евреи были и самыми зажиточными людьми в сельской местности. Они занимались производством и продажей алкогольной продукции, держали таверны и постоялые дворы и платили специальные налоги. А как насобирать в то время нужную сумму? Конечно, откладывать в копилку, а чтобы нечистые на руки люди не забрали нажитое — надо деньги спрятать.

Ненайденные клады: золото Наполеона, 12 апостолов и крест Евфросиньи Полоцкой

С белорусскими кладами, конечно, связаны и легенды. Особенно с теми, которые еще не найдены.

Например, 12 апостолов Радзивиллов. Фигуры были в человеческий и рост и отлиты из золота и серебра. Они исчезли в начале XIX века. Говорят, что скульптуры до сих пор находятся где-то в подвалах Несвижского замка. Правда, во время реконструкции исторического комплекса в катакомбах специалисты ничего не нашли.

Еще один легендарный клад — две бочки золота, которые якобы вывез из Москвы Наполеон и спрятал где-то около Березины. Правда, есть и другая версия — французский правитель раздал все монеты солдатам. Эту версию можно подтвердить находкой студентов из БГУ, которые приехали в Борисовский район на картошку. Во время сельскохозяйственных работ они наткнулись на останки французского солдата, в кошельке которого было несколько русских золотых монет того времени.

Ну, наконец, до сих пор не найден крест Евфросинии Полоцкой, который пропал во время последней войны. Да и белорусская земля, уверены специалисты, все еще таит много интересного.

…Кстати, если клад признается историко-культурной ценностью, то тот, кто обнаружил его и и (или) собственник земельного участка, где был клад, имеют право на получение денежного вознаграждения. Согласно Гражданскому кодексу, нашедшему полагается 50% стоимости клада. Если найденные, например, монеты не являются историко-культурной ценностью, то они становятся собственностью собственника участка и того человека, который нашел клад, в равных долях, если они не договариваются по-другому. Присвоение найденного клада влечет административную ответственность. За это предусмотрен штраф до пяти базовых величин, а если сумма клада составляет особо крупный размер (в тысячу и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления) — это уже уголовная ответственность.