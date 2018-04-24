Сравниваем цены: Что можно было купить на 5 рублей до деноминации и сегодня 12 24.04.2018, 11:05

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Реальные покупки только в одном чеке показывают инфляцию почти 40%.

Цены в стране, по данным официальной статистики, за последние два года выросли в среднем на 15%. Реальные же покупки только в одном чеке показывают инфляцию почти 40%. Intex-press.by сравнила, что можно было купить на 5 рублей (50 тысяч старыми) до деноминации и сегодня.

Накануне деноминации белорусского рубля в июле 2016 года чиновники обещали, что она «никак не отразится» на ценах. Однако магазинные чеки двухлетней давности, по сравнению с нынешними, говорят об обратном. Естественно, журналисты сравнивали одни и те же товары в одних и тех же магазинах.

Молоко подорожало почти на треть

Сильнее всего, если судить по чекам, выросли цены на молочные продукты. Литр обычного барановичского молока жирностью 2,5% в апреле нынешнего года стоит почти на 28% дороже, чем в доденоминационном апреле 2016-го. Плюс 20% к стоимости за это время прибавил детский йогурт, на 25% подорожал глазированный сырок производства г. Береза. Подорожал творог и твердый сыр, но больше всего выросли в цене 10%-е сливки – почти на 30%.

Тушенка выросла в цене больше, чем сырое мясо

Если молочка дорожала относительно равномерно, то цены на мясные продукты росли неодинаково. К примеру, кило бескостной свинины в среднем выросло в цене на 20%. Вареная колбаса высшего сорта, которую из этой свинины делают, подорожала меньше – на 16%. А свиная тушенка прибавила за два года сразу 60%! И дело тут явно не в стоимости мяса. Возможно, выросли цены на металлическую тару, в которой тушенка продается.

Фрукты и овощи отстали от остальных продуктов

В средний показатель инфляции 15% за два года по стране почти вписались, пожалуй, только фрукты и овощи. Бананы, к примеру, за это время ровно на столько и подорожали, цены на свежие огурцы выросли на 16%, яблоки прибавили в среднем 20%. А раннюю капусту в некоторых магазинах (особенно если попасть на акции) можно купить даже дешевле, чем два года назад.

В целом же, если взять набор продуктов из тушенки, молока, хлеба и глазированного сырка, то за два года он подорожал почти на 40%.