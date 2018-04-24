Мадуро начал предвыборную кампанию с визита к шаману 3 24.04.2018, 10:54

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Фото: Reuters

Правитель с семьей приняли участие в шаманском ритуале.

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро начал предвыборную кампанию с шаманского ритуала. Фотографии опубликованы в Twitter Мадуро.

На кадрах, снятых журналисткой Терезой Манилья, присутствуют Мадуро, его жена, шаман и группа детей из местных племен.

En el estado #Bolívar, nombre y lugar emblemático para el país, con la bendición de los chamanes @NicolasMaduro inició su campaña para la reelección presidencial. Comienza así, una ruta hacia la VICTORIA donde #VamosVenezuela pic.twitter.com/ZydWEfljus — Teresa Maniglia (@tmaniglia) 23 апреля 2018 г.

Совет епископов и архиепископов католической церкви Венесуэлы призвал Мадуро отказаться от проведения выборов и сосредоточиться на борьбе с гиперинфляцией. Выдержки из обращения приводит Latin America Herald Tribune.

Священнослужители утверждают, что в свете гуманитарных проблем страны голосование, назначенное на 20 мая, не будет легитимным, так как обеспечить свободный и прозрачный выборный процесс невозможно.

Ранее о непризнании выборов заявили Аргентина, США и ЕС. По словам Мадуро, ему известно о международном заговоре по срыву президентских выборов в стране и он знает способ разрушить этот план.

23 марта Мадуро объявил о деноминации боливара для укрепления национальной экономики. Деноминация пройдет с 4 июня: с купюр уберут три нуля. В феврале месячная инфляция в стране превысила 80%, а годовая достигла 6 141,1%.

Венесуэла четыре года подряд возглавляла рейтинг самых «несчастных» экономик мира, составляемый агентством Bloomberg.

Выборы в Венесуэле изначально были назначены на 22 апреля, однако позже их перенесли без объяснения причины. Кроме Мадуро в них примут участие пять кандидатов, но аналитики считают единственным реальным соперником действующего главы государства лидера партии «Прогрессивный авангард» Анри Фалькона.

Мадуро стал исполняющим обязанности президента страны после смерти предыдущего национального лидера Уго Чавеса в 2013 году. В апреле того же года в Венесуэле прошли выборы, на которых Мадуро набрал 50,76% голосов, а его соперник Энрике Каприлес — 49,07%.