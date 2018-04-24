ООН установила нарушения прав кандидата в президенты Андрея Санникова 9 24.04.2018, 10:58

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Андрей Санников

Белорусские власти обязаны отменить судимость Андрея Санникова.

Власти Беларуси нарушили права бывшего кандидата в президенты Андрея Санникова. Таково решение Комитета ООН по правам человека, куда Санников подал жалобу еще в 2012. Во время тюремного заключения он подвергался пыткам и другим видам жестокого обращения, сообщает сайт «Новости ООН».

Члены Комитета признали, что Андрей Санников стал жертвой незаконного лишения свободы, были нарушены его права на частную жизнь, свободу выражения мнений и на мирные собрания.

Санников был арестован в 2010 году, когда власти жестоко разогнали демонстрации протестов в связи с выборами президента. Он был кандидатом от оппозиции и получил пять дет тюрьмы по обвинению в организации «массовых беспорядков». Впоследствии он был помилован президентом, однако он не имеет права баллотироваться в будущем, поскольку его судимость не была погашена.

Лидер оппозиции направил жалобу в Комитет ООН по права человека, который следит за выполнением Международного пакта о гражданских и политических правах. Согласно Факультативному дополнительному протоколу к Пакту, в Комитет обращаться имеют право отдельные граждане. Андрей Санников воспользовался этим правом, поскольку Беларусь является участником Пакта.

В заявлении Комитета говорится, что право на мирные собрания является одним из основных прав человека и важным условием существования демократического общества: это право предусматривает возможность организовывать мирные собрания в общественных местах - даже без предупреждения - и участвовать в них».

Члены Комитета призвали Минск провести тщательное беспристрастное расследование обвинений в пытках и призвать виновных к уголовной ответственности. Они также заявили о необходимость погасить судимость Санникова и предоставить ему компенсацию. Беларусь должна также принять меры по предупреждению подобных нарушений. Эксперты с сожалением отметили что, несмотря на обязанность стран сотрудничать с Комитетом, Беларусь не приняла никакого участия в рассмотрении дела Санникова.