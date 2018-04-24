Николай Статкевич: Мы победили без битвы 3 24.04.2018, 13:08

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Николай Статкевич

Фото: «Еврорадио»

Лукашенко заявил, что пока в Беларуси не будет изменений в Конституции.

Лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич ранее заявлял о том, что во время сегодняшнего выступления Лукашенко с «посланием к народу и парламенту» может быть объявлен референдум, пишет сайт телеканала «Белсат».

«БНК предупреждал, что мы поднимем людей, если будет принято решение о референдуме, если Лукашенко пойдет на такую авантюру. Я очень рад, что предупреждение БНК, направленное персонально Лукашенко, сработало. Также я благодарен армянскому народу, это важный фактор, что вчера там победила оппозиция. Армяне показали, что может быть, и это заставило его отказаться от собственных планов, о которых объявляли его чиновники. Власти давно начали прощупывать почву, Макей говорил о референдуме даже в интервью Euronews… Но сегодня мы, считайте, победили без битвы».

Информация о референдуме по изменениям в Конституцию неоднократно появлялась в СМИ за последний месяц. О нем говорила и председатель ЦИК Лидия Ермошина, и министр иностранных дел Владимир Макей. По словам Ермошиной, подготовка может занять всего 70 дней, и проведен он будет «на внебюджетные средства». В свою очередь, в интервью телеканалу Euronews глава белорусского МИД подтвердил, что власти задумываются над возможным изменением Конституции. Конкретные вопросы, которые будут вынесены на голосование, пока не сообщаются.

Известно, что еще в 2016 году партия ЛДП предложила провести референдум о продлении срока президентских полномочий – с 5 до 7 лет.