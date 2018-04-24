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10 португальских автомобилей, о которых в Беларуси даже не слышали

  • 24.04.2018, 14:14
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Оказывается, в пиренейской стране работает несколько автомобильных компаний.

Португалия никогда не славилась своим автопромом. Тем не менее, в стране работает несколько автомобильных компаний, хотя в основном они занимаются сборкой машин сторонних фирм. Но собственные бренды тоже есть — или мелкосерийные, или военные.

Более или менее известной маркой некогда был UMM, но он уже машин не строит. Издание «Популярная механика» собрало 10 автомобилей, производившихся в пиренейской стране.

UMM (União Metalo-Mecânica). Компания из Лиссабона существует с 1977 года и производит ныне различные металлоконструкции, но вплоть до 2004 года она была известна также своими внедорожниками в духе «Ленд-Роверов». На снимке — классическая модель UMM Alter II (1985).

Bravia. Основной поставщик бронемашин для португальской (и не только) армии. Начиналась компания в 1964 году с производства Bravia Kaiser-Jeep M-201 (лицензионной копии джипа Willys MB), сегодня делает различные бронеавтомобили. На снимке — Bravia Chaimite APC (выпускается в разных модификациях с 1967 года).

Entreposto. Крупная компания, занимающаяся продажей автомобилей различных марок и производством комплектующих, а также фургонов и прицепов. С 1982 по 1984 компания сделала попытку создать собственную марку, выпустив микромобиль Sado 550. За три года сделали около 500 машин, после чего производство свернули.

Edfor. Основанная Эдуардо Феррейринья в 1936 году компания, начавшая свой путь с спортивных автомобилей ручной сборки. На снимке — самый известный автомобиль компании, Edfor Grand Sport 1937 года с могучим мотором Ford V8. Вторая мировая война завершила историю компании в 1939 году, но «Эдфоры» принимали участие в гонках вплоть до 1950-х.

Portaro. С 1975 по 1995 году в Португалии производились по лицензии ребрендированный румынские внедорожники ARO. В принципе, в 1990-м производство уже было полностью самостоятельным, и португальский джипы очень сильно отличались от исходных «доноров». На снимке Portaro 240D 1978 года.

Vinci. Зарегистрированный в 2007 году бренд, под которым компания CEIIA (Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel) собиралась выпускать ряд автомобилей, гордо анонсированных как «полностью сделанных в Португалии». Дальше разработок и выставочных макетов дело не пошло. На снимке — Vinci Sport (макет), как писали в прессе, «португальская «Феррари».

Caetano. Крупный производитель автобусов — как полностью, так и кузовов для других шасси. Компания основана в 1946 году в городе Вила-Нова-ди-Гая и полностью называется Grupo Salvador Caetano, SGPS, SA. На снимке — автобус Caetano Levante.

Alba. Спортивные автомобили, построенные суммарно в четырёх экземплярах с 1952 по 1961 год инженером Антонио Аугусто Мартинсом Перейрой. Машины успешно выступали в гонках, до наших дней сохранилось два экземпляра.

Veeco. Стартап 2005 года по производству чисто португальского электромобиля. История тянулась очень долго, саму машину Veeco RT (на снимке) представили в 2012-м, а в этом году, наконец, объявили о начале продаж (к зиме 2016-го по цене порядка 25000 евро).

Camat. Компания существовала с 1981 по 1993 год и делала репликары, а точнее, фантазии на тему довоенных MG. На снимке — первая модель компании, Camat Douro.


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