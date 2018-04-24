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С какими лицами чиновники слушали Лукашенко

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  • 24.04.2018, 16:04
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Ни «оратор», ни слушатели не проявляли большого энтузиазма.

24 апреля диктатор обратился с «посланием к народу и парламенту» в «овальном зале» дома правительства, пишет «Салідарнасць». Спич звучал почти 1,5 часа.

Во время прямого эфира, судя по картинке БТ, как до прихода Лукашенко в зал, так и во время его выступления – в основном все молчали. Ни бесед, ни реплик, ни смеха (как бывало раньше), ни пауз на аплодисменты. В какой-то момент приподнялась и хотела что-то сказать глава администрации правителя Наталья Кочанова – но буквально через пару секунд села на место, так и не высказавшись.

Вот как это было:


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