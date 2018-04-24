Белорусы больше не могут проверить свинину на африканскую чуму 7 24.04.2018, 16:22

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Тем временем сосиски, в которых Россельхознадзор нашел геном вируса, можно без проблем купить в магазине.

10 апреля Россельхознадзор объявил, что в Беларуси эпидемия африканской чумы свиней. Поставки белорусской свинины в Россию прекращены, передает «Еврорадио». Претензии российского ведомства касаются сосисок "Краковские" и варёной колбасы "Чесночная Смак" Гомельского мясокомбината, в которых брянские ветеринары обнаружили геном вируса АЧС.

Тем временем сосиски, в которых Россельхознадзор нашёл чуму свиней, можно без проблем купить в магазине! Вот они — "Краковские" из одного из гомельских "Еврооптов":

Африканская чума свиней не вредит человеку, поэтому есть эти сосиски не страшно. Но неприятно: всё-таки, если доверять Россельхознадзору, какой-то вирус в них сидит... Как проверить, есть ли в сосисках АЧС?

Как было в 2014 году?

В минувшую вспышку африканской чумы свиней в 2014 году проверить мясо на вирус было несложно. Тогда каждый желающий мог принести его в Белорусский государственный ветеринарный центр — свободно и даже бесплатно.

За четыре года всё кардинально изменилось. Теперь, если ты хочешь проверить продукты, топай в местную ветеринарную службу за направлением, или в департамент ветеринарного надзора. Только после этого продукты можно сдать на анализ в лабораторию вирусологии:

"Все анализы у нас проходят по направлениям государственной ветеринарной службы, или через департамент ветеринарного надзора. Если всё же потребитель захочет проверить мясо, то ему следует обращаться по месту прописки в ветеринарную службу. С ними согласовать, получить направление, после этого снова обратиться к нам. Теперь это вопрос государственный", — объясняет заведующая отделом вирусологии государственного ветеринарного центра Татьяна Александровна.

Не каждый будет бегать по городу из одного государственного учреждения в другое, чтобы просто поесть сосисок. Но никак иначе теперь мясо не проверить. Лаборатории при рынках не проводят анализов на африканскую чуму свиней.

"Лаборатории при рынках проводят анализы на нитраты, нитриты и радиологию. Сегодня все мясные продукты, для того, чтобы продаваться на рынке, должны иметь пакет сопроводительных документов. Начиная от сельсовета, и до государственной ветеринарной службы, — продолжает Татьяна Александровна. — Пусть потребители не покупают непроверенное мясо на рынке, а покупают мясо, которое исследовано и завезено на него не подпольным путём. Нужно вести разъяснительную работу, чтобы наши люди требовали пакет документов, прежде чем покупали мясо".

Но что говорить о рынках, если сосиски, в которых Россельхознадзор нашёл африканскую чуму свиней, продаются в обычном магазине? Да, белорусские власти отказываются признавать распространение АЧС. Однако в Гомельском районе (как раз там, где журналисты купили "Краковскую"), за последние месяцы было уничтожено всё поголовье свиней — около 73 тысяч.

Вот и думай теперь, есть чума в сосисках нет ли...