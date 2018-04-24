Что думают о «бархатной революции» знаменитости армянского происхождения 24.04.2018, 16:43

1,402

Фото: RFE/RL

«Бархатную революцию» поддержали звезды мирового масштаба.

Спустя почти две недели массовых протестов в Армении премьер-министр и правительство ушли в отставку. В Ереване и других городах страны с 13 апреля проходили массовые акции протеста против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, занимавшего до этого 10 лет пост президента страны, сообщает "Настоящее время".

Поддержку "бархатной революции" оппозиции и свою озабоченность ситуацией высказали и знаменитые деятели армянского происхождения.

Серж Танкян, фронтмен группы System of A Down, в интервью Настоящему Времени поддержал протестовавших и призвал людей не сдаваться на пути к реформам.

"Я просто ликовал. Я почувствовал такое облегчение, что больше не было арестов и кровопролития, и все прошло мирно. Люди должны продолжать, должны быть реформы. Нужно немедленно отпустить всех, кто был задержан во время протестов, а также всех политических заключенных. Нужно продолжать давление, пока люди не будут уверены, что все их требования выполнены", – сказал Танкян.

Ранее Танкян записал видеообращение к своим поклонникам и протестующим в Армении, пообещав приехать в страну при первой возможности.

Модель и жена знаменитого рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян у себя в твиттере опубликовала фотографию из своего путешествия в Ереван в 2015 году. Кардашьян-Уэст написала, что для Армении 23 апреля стал историческим днем. "Я опубликовала эту фотографию, потому что эта женщина растрогала мое сердце, и для меня она представляет собой сердце многих сильных армян".

It’s so inspiring to see all Armenians united in peaceful protests making a difference. It’s a historic day for Armenia. ❤️🇦🇲💋 I used this image of me in Armenia because this woman touched my heart and to me she represents the heart of so many strong Armenians! pic.twitter.com/a00Z5al46N — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 23 апреля 2018 г.

Армянский футболист и полузащитник футбольного клуба "Арсенал" Генрих Мхитарян написал: "Я сын своей нации и горд этим. Жизнь каждого армянина значит для меня больше, чем что-либо еще". Он также призвал людей проводить реформы исключительно мирным путем.

I am the son of my nation and I am very proud to be. The life of every single Armenian means more than everything to me. — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) 23 апреля 2018 г.

Сооснователь популярной платформы Reddit Алексис Оганян в своем твиттере поделился фотографией из Армении, которую он сделал несколько лет назад во время концерта группы System of a Down. "Шах и мат. Мирно. Успешно. А теперь за работу".

Checkmate. 🇦🇲 Peaceful. Successful. Now back to work.



This photo from Yerevan a few years ago feels right today. I believe I took it the night of the SOAD show in Republic Square. pic.twitter.com/UjNZBEdKxu — Alexis Ohanian Sr. 🚀 (@alexisohanian) 24 апреля 2018 г.

За несколько дней до отставки Сержа Саргсяна знаменитый французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур рассказал, что крайне обеспокоен ситуацией в Армении. "Несмотря на то, что по долгу я нахожусь далеко, мое сердце всегда будет с Арменией. Я очень впечатлен и беспокоюсь о ситуации. Я призываю все стороны сойтись за столом переговоров, чтобы найти решение и избежать насилия. Каждый должен пойти на какие-то уступки, чтобы сохранить единство нации, а также гуманистические и демократические ценности, которые настолько нам близки".