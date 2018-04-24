Лариса Щирякова: Милиции пригрезилось «незаконное интервью» 2 24.04.2018, 16:49

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Лариса Щирякова

Независимая журналистка считает обвинения в протоколе нелепыми.

24 апреля судья Светлогорского района Руслан Царук перенес рассмотрение судебного дела гомельской журналистки-фрилансера Ларисы Щиряковой вследствие нелепых обвинений в административном протоколе, пишет сайт baj.by.

Протокол по статье 22.9 КоАП составил старший лейтенант милиции Олег Ковцевич. В нем сообщается, что 9 марта в 8 часов утра Щирякова незаконно интервьюировала жителей деревни Якимова Слобода Светлогорского района.

"Очередной цирк. Ей-Богу, в это время я мирно спала у себя дома", - отметила Лариса Щирякова, не сдерживая смеха.

Журналистку обвиняют также в том, что видеоинтервью она разместила в "Новостях" на телеканале "Белсат". Между тем, такой программы на телеканале не существует.

Судья перенес рассмотрение административного дела на 27 апреля, чтобы вызвать с разъяснениями в суд автора протокола старшего лейтенанта милиции Ковцевича.