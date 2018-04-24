Гигантская статуя Иисуса Христа в Польше начала раздавать Wi-Fi 24.04.2018, 16:58

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В корону вмонтировали антенны и передатчики.

На крупнейшей в мире фигуре Иисуса Христа в Свебодзине установили оборудование для приема и раздачи интернет-сигналов, сообщает издание Fakt24.

Предполагают, что монтаж заказан главной церковью в Свебодзине, однако местные власти и представители церковного прихода никак не комментируют замеченные журналистами нововведения. Тем временем представитель провайдера сообщил, что священник «хотел иметь интернет для мониторинга» Сети, и подтвердил, что передатчики нужны для раздачи интернета, в том числе ближайшим деревням.

Статуя Христа Царя в Польше вместе с основанием и короной достигает 52 метров в высоту. Она выше монумента в боливийском Кочабамбе (41 метр с пьедесталом) и статуи в Рио-де-Жанейро (40 метров с пьедесталом). Официальное открытие памятника состоялось в 2010 году, с тех пор это самая высокая статуя Христа в мире.