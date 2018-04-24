Валерий Карбалевич: Армения сильно охладила Лукашенко 8 24.04.2018, 17:02

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Валерий Карбалевич

Диктатор дал задний ход с референдумом по изменениям в Конституции.

Политический обозреватель Валерий Карбалевич — о том, как Лукашенко перевернул ситуацию с референдумом.

— Оказывается, это оппозиция, противники требуют изменения Конституции и референдума. Неслучайно отказ от референдума Лукашенко связал с армянскими событиями и Майданом. Думаю, это сильно отрезвило и охладило его. Таким образом, все откладывается на неопределенное время, — прокомментировал «Радыё Свабода» заявления Александра Лукашенко политический обозреватель Валерий Карбалевич.

Информация о референдуме по изменениям в Конституцию неоднократно появлялась в СМИ за последний месяц. О нем говорила и председатель ЦИК Лидия Ермошина, и министр иностранных дел Владимир Макей. По словам Ермошиной, подготовка может занять всего 70 дней, и проведен он будет «на внебюджетные средства». В свою очередь, в интервью телеканалу Euronews глава белорусского МИД подтвердил, что власти задумываются над возможным изменением Конституции. Конкретные вопросы, которые будут вынесены на голосование, пока не сообщаются.