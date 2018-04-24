Полторак о российских агентах в ВСУ: У нас еще 4 года назад министр обороны был гражданином РФ 3 24.04.2018, 17:25

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Cтепан Полторак

В Минобороны Украины работают над тем, чтобы избавиться от пособников России в рядах ВСУ.

Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что в Вооруженных силах Украины есть российские агенты. Как пишет gordonua.com, oб этом он заявил в интервью "ВВС Україна".

Как отметил Полторак, в Украине "еще четыре года назад министр обороны был гражданином России". ВВС отмечает, что речь идет о Павле Лебедеве, который возглавлял Минобороны в 2012–2014 годах.

Министр добавил, что в ведомстве работают над тем, чтобы избавиться от пособников РФ в рядах ВСУ. Однако, подчеркнул Полторак, невозможно и неправильно уволить из армии всех, "у кого есть родственники в России".

В Минобороны создали специальное управление, которое, в частности, проверяет на полиграфе кандидатов на высокие должности.

В случае, если агента РФ выявляют, его либо увольняют, либо, если есть необходимые факты, привлекают к ответственности, рассказал министр.

По словам Полторака, гораздо хуже, когда в армии служат люди, чьи "взгляды остались на уровне Советского Союза". Он добавил, что среди тех военных, кто никогда не был на фронте, еще остаются сторонники идеи, что Россия – "братья и хорошие соседи".

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. 14 апреля президент Украины подписал указ о начале антитеррористической операции. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.