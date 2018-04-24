Белорусские хоккеисты разгромно проиграли американцам на юниорском ЧМ 8 24.04.2018, 17:29

Наши юниоры уступили со счетом 0:8.

В своем заключительном матче группового этапа проходящего в России юниорского чемпионата мира-2018 сборная Беларуси (U-18) уступила сверстникам из США. Встреча состоялась в Магнитогорске, сообщает «Прессбол».

США (U-18) — БЕЛАРУСЬ (U-18) — 8:0 (2:0, 5:0, 1:0)

МАГНИТОГОРСК. 24 апреля. "Арена-Металлург". 4876 (7500) зрителей.

СУДЬИ: К.Моллар (Швейцария), Ж.Алари, М.Шапю (оба — Канада), Т.Нордландер (Швеция).

США: Дериддер; М.Самуэльссон (к) — Айхвед-Уайлд, Груден — Хьюз — Вальстрем; Стастни — Миллер, Кофилд — Уайз — Фараби; Йорк — Эмберсон, Джайлс — Хэйн — Туркотт; ДеБур — Пивонка — Уисс; А.Самуэльссон, Дженик.

БЕЛАРУСЬ: Андреев (Веремейчик, 40.01); Колячонок — Соловьев, Масилевич — Пышкайло — Оксентюк; Шкрабов — Борщев (к), Казьянин — Протас — Алистров; Левшунов — Барковский, Г.Готовец — Д.Степанов — Ажгирей; Крылович — Усов — Сергиеня; Косинский, Межейников.

ШАЙБЫ: 1:0 — Туркотт (Груден, Кофилд, 2.19 — бол.). 2:0 — Миллер (Йорк, 16.57). 3:0 — Вальстрем (Хьюз, Фараби, 22.13). 4:0 — Кофилд (Уайз, 24.26). 5:0 — Фараби (Хьюз, Эмберсон, 26.16). 6:0 — Кофилд (33.13 — бол.). 7:0 — Хэйн (Джайлс, Туркотт, 39.02). 8:0 — Кофилд (Туркотт, 53.39).

БРОСКИ: 43:13 (13:6, 21:3, 9:4).

ШТРАФ: 10 (Уисс, Фараби — 4, А.Самуэльссон, Груден) — 10 (Левшунов, Оксентюк, Борщев, Шкрабов — 4).

ЛУЧШИЕ: Туркотт — Соловьев.

Следующий матч команда Павла Перепехина проведет в 1/4 финала с победителями группы "B" финнами. Встреча состоится 26 апреля.

Группа "А": Канада — 9 очков (3 матча), Швеция — 9 (3), США — 6 (4), Беларусь — 3 (4), Швейцария — 0 (4).