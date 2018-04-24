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Amazon начала доставлять заказы в автомобили

  • 24.04.2018, 19:58

Интернет-магазин Amazon объявил о начале доставок заказов в авто пользователей.

Сервис пока доступен лишь для владельцев определенных марок машин в 37 городах США, пишет «Медуза».

Сервис Amazon Key In-Car работает с машинами производства General Motors и Volvo 2015 года или новее. У этих машин есть функция дистанционного доступа, которую курьер использует, чтобы открыть и запереть машину.

По словам вице-президента Amazon по доставке Питера Ларсена, компания довольна отзывами на доставку заказов домой в отсутствие хозяев, и хотела «вынести идею за пределы домов».

Осенью 2017 года компания Amazon начала доставлять посылки домой пользователям, когда их нет дома. Сервис Amazon Key работает благодаря «умному» замку, открывающему двери в нужный момент, и камере, отслеживающей происходящее в доме.


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