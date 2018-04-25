В Гомеле пенсионерку затянули в машину «скорой» на коленях 10 25.04.2018, 7:40

1,999

В городе произошел конфликт между медработниками и местными жителями.

Очевидцы были возмущены отношением медработников к пострадавшей пенсионерке, пишут «Сильные новости».

Пожилой женщине, инвалиду второй группы не оказали первую помощь, а начали затаскивать в салон «скорой» коленями по ступеням автомобиля. Теперь пенсионерка находится на вытяжке.

Пожилая женщина упала на улице. Проходящие мимо парень и девушка помогли ей подняться и позвонили на домашний телефон, чтобы кто-нибудь пришел за упавшей бабушкой. К пострадавшей примчался ее зять. Выяснив, что женщина жалуется на сильную боль в ноге и не может передвигаться, родственник вызвал «скорую помощь», сообщив о подозрении на перелом.

Как сообщают свидетели, сотрудники «скорой» не сразу смогли заметить пострадавшую, несмотря на то, что машина находилась в нескольких метрах от нее. Медработники перезвонили и, нецензурно ругнувшись, первым делом спросили не что произошло, а кем приходится вызвавший скорую. Зять женщины сказал, что приходится ей никем. Сотрудники «скорой помощи» решили действовать своеобразно: не осмотрев пострадавшую и не оказав первую помощь, медики начали затягивать пенсионерку в машину. Женщина коленями проехалась по ступенькам автомобиля.

Зять, который находился все это время рядом, начал снимать методы медработников на камеру телефона. Возмущенные таким отношением медики, решили избавиться от оператора, вызвав на него милицию, объясняя это тем, что он якобы мешал им работать. Милиционер провел мужчину в отделение для дачи показаний.

После разбирательства врач и медбрат «скорой» сказали, что ничего не знали о сломанной ноге. Родственники пострадавшей собираются подать жалобу в управление здравоохранения, чтобы выяснить компетентность действий сотрудников скорой.