Эколог 12 часов освобождала птицу из ловушки в минском метро 9 25.04.2018, 8:44

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История закончилась хорошо только благодаря упорству волонтера.

21 апреля около 13:00 Зоя Кенько, волонтер общественного объединения "Эгида", выходит из метро "Октябрьская" в сторону универсама "Центральный". Девушку останавливает хлопание крыльев. Зоя оглядывается, но птиц рядом не видно. Звук не исчезает, и девушка начинает искать его источник, рассказывает euroradio.fm.

"Зачем тебе этот голубь? Пусть он там умирает "

"Я поняла, что звук идет из лифтовой ниши. Оказалось, что лифт не прилегает плотно к стене, там есть свободное пространство, — рассказывает Зоя. — Я провела у лифта определенное время, чтобы убедиться, что не ошибаюсь. Действительно, именно оттуда доносилось хлопание крыльев голубя, который не мог выбраться на волю".

Ситуация разворачивается в лучших традициях белорусской действительности. Волонтер спускается в метро и рассказывает женщине в будке, что птица попала в беду. Женщина сочувствует и звонит дежурной по станции. Та говорит, чтобы Зоя уходила, так как какой-то там птицей никто заниматься не будет.

После длительных уговоров дежурная по станции отправляет к лифту "бригаду"... из двух уборщиц.

"Они в нецензурных выражениях спрашивают, зачем мне нужен этот голубь. Мол, пусть он там умирает, они доставать его не будут", — продолжает Зоя.

Семен Левый, ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны":

Каждый город богат множеством ловушек для птиц. Например, белые трясогузки залетают в стеклянные теплицы, открытые для проветривания. В вентиляционные системы и шахты многоэтажек часто попадают сизые голуби и галки.

Вылететь из узкой шахты птице трудно, так как она не может там махать крыльями. Из таких шахт их очень сложно достать.

Опасностью для городских птиц являются и новые стеклянные здания. В отражениях они видят деревья, кусты. А в случае опасности стараются быстро спрятаться от угрозы, и летят прямо на прозрачные фасады. Происходит столкновение, птица погибает или получает травмы.

По словам Семена, пока на всю Беларусь есть один (!) частный центр в Дзержинском районе, который помогает раненым птицам и животным. В Минске всего три "звериных" врача могут помочь диким птицам. И спасатели из МЧС — они освобождают птиц и животных из ловушек, когда есть свободное от вызовов время.

Тот самый лифт на станции метро Октябрьская, за стеной которого боролся за жизнь голубь

"Он воспринимал меня, как человека, которому хочется поскандалить"

Упорная защитница птиц не отступает и вызывает лифтера.

"Пришли два молодых парня. Один из которых проникся проблемой, за что я ему очень благодарна. Он сходил к путейщикам, нашел стремянку, залез и сказал, что да, там есть живая птица и несколько трупов. То есть, птицы туда попадали, умирали, их никто не слышал. Никто и не подумал сделать защитную конструкцию, чтобы они туда не залетали".

Выясняется, что лифтер не имеет права доставать птицу из лифта. Целеустремленная Зоя выходит на начальника по техобслуживанию минского метрополитена Александра Карницкого. Правда, быстро решить проблему не особенно получается.

"Он сказал, что я просто хочу создать прецедент. Его не беспокоило, что там находится живой голубь, и что до этого там гибли птицы. Он воспринимал меня, как человека, которому хочется поскандалить, — продолжает волонтер. — Он считал, что слова лифтера о трупах и живой птице — не доказательства. Но пригрозил, что, если я начну снимать или что-то записывать, обращусь к журналистам, на меня вызовут милицию, так как метро — стратегический объект и этого делать нельзя".

"Останавливать лифт нельзя, потому что набегут злые люди с телефонами"

В результате переговоры, которые длятся не один час и иногда ведутся на повышенных тонах, дают плоды. Между Карницким и Зоей принят договор, что птицу приедут освобождать, как только закроется метро. В 00:40! На минутку, история начинается в районе обеда.

"Чтобы вскрыть лифт, не нужно останавливать метро. Достаточно просто остановить сам лифт на час. Но Карницкий говорит, что этого делать нельзя, и что набегут злые люди с телефонами, начнут это все снимать, что тоже запрещено. Он сам приезжал со мной разговаривать, потому что я оставила запись в книге жалоб с текстом: "Прошу освободить живую птицу и устранить проем, через который птицы туда попадают", — рассказывает Зоя.

На карте лифт указан серым кружочком

В 00:40 начинаются работы по спасению птицы. Конструкцию разбирают, голубя достают и выпускают на волю. Он улетает. Осмотреть птицу девушке не дают, как и посмотреть на трупы умерших.

"Территорию, где проводилось "спасение", оградили. Сказали, что мне за нее заходить нельзя, фотографировать нельзя. Карницкий, который сам участвовал в операции по освобождению, сказал, что там нет трупов. И упрекнул, что я решаю проблемы птиц чужими руками. Но своими руками мне это делать не разрешили. Но я ему все равно благодарна".

"Если бы мне было все равно, я бы вообще туда не поехал"

В пресс-службе Минского метрополитена подтвердили: инцидент с птицей на станции "Октябрьская" действительно был. Нас связали с Александром Карницким. Специалист говорит, что руководствовался внутренними инструкциями, которые запрещают во время работы метро выполнять ремонтные или строительные работы:

"Я нашел в интернете вет-аптеку, где работает орнитолог. Зоя поговорила с моего мобильного с орнитологом — ее заверили, что голубь может без воды и еды прожить более двух суток. Было принято решение освободить птицу в 00.40, чтобы не создавать помехи пассажиропотоку.

Трупов в нише не было — это неправда. Если у Зои есть снимок, пусть покажет и подтвердит свои слова. Если бы мне было все равно, я бы вообще туда не поехал в свой выходной день. Поэтому это ее субъективное мнение.

У метрополитена другой подход к работе. Мы приняли меры: установили экран на дырке, которая, согласно проекту, отделяла этот объект безбарьерной среды, от стены. Лифт такой конструкции один на весь Минск".

Еврорадио осмотрело лифт — действительно, ловушка, в которую попадали птицы, закрыта алюминиевым листом.

Если присмотреться, сверху у самой стены можно увидеть лист, положенный сейчас на конструкцию. Ранее там просто была дырка, в которую и залетел голубь

А это лифт и стена. Как видим, действительно, между ними существует пространство

История закончилась хорошо.