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Марк Фейгин: К холуйскому суду присоединилась еще более холуйская адвокатура

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  • 25.04.2018, 10:46
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Марк Фейгин
Фото: AP

Известного российского юриста лишили адвокатского статуса за три твита.

Российский юрист Марк Фейгин сообщил в Twitter, что его противники год искали повод, чтобы лишить его статуса адвоката.

"К холуйскому российскому суду присоединилась еще более холуйская адвокатура. Год они изворачивались, изыскивая способ, как бы меня лишить статуса адвоката. Ну что сказать? Нашли три твита от 19 июля 2017 года", – написал он.

В комментарии "Интерфаксу" юрист уточнил, что твиты касались украинского видеоблогера Анатолия Шария.

Адвокат подчеркнул, что считает решение незаконным и обжалует его в суде, хотя не надеется на справедливое решение.

Марк Фейгин выступал в качестве адвоката на многих политических процессах в России.


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