Светлана Коржич: Все в Печах знают, что произошло на самом деле 11 25.04.2018, 10:52

3,232

Светлана Коржич

Фото: media-polesye.by

Мать погибшего солдата начала изучать материалы дела о смерти сына.

Дата передачи дела о гибели 21-летнего Александра Коржича в суд остается неизвестной. Его близкие не согласны с формулировкой «доведение до самоубийства, передает «Радыё Свабода».

23 апреля мать погибшего солдата Александра Коржича Светлана приехала в Минск, чтобы ознакомиться с материалами дела. В первый день она смогла изучить только три тома. Светлана Коржич рассказала, что пока не увидела там ничего нового.

«Какой дурак признается, что убил?»

«Изучала, изучала, но там ничего нового нет... Там очень много всего, даже не знаю, сколько томов, - говорит Светлана Коржич. - Я только три выучила пока, а там еще очень-очень много всего. В общем, они говорят, 153 эпизодa... Буду еще смотреть, но думаю, что ничего нового там нет».

С материалами дела о гибели сына Светлана знакомится в здании центрального аппарата СК. Она дала подписку о неразглашении и не может подробно рассказывать, о чем там идет речь. Мать погибшего солдата повторяет, что озвученная 20 апреля формулировка «доведение до самоубийства» ее не устраивает.

«Доведение до самоубийства ... Я говорю им: какое доведение? - говорит Светлана Коржич. - Мне отвечают, что эта статья лучше, чем самоубийство. Что виновные будут наказаны, что люди дают нормальные показания. О том, как издевались над солдатами, как телефоны забирали, деньги».

По словам Светланы Коржич, в своих показаниях обвиняемые признаются в преступлениях частично.

«Понятно, что не все признаются, - говорит она. - Какой дурак скажет, что он убил Александра Коржича? Такого дурака нет...»

«Хочу найти новых свидетелей, но все боятся»

Светлана Коржич говорит, что с ней продолжают связываться родные солдат, который были товарищами сына по службе. Однако они не хотят быть участниками будущего процесса с ее стороны.

«Звонила мне девушка, сестра погибшего парня (имеется в виду случай, когда солдат срочной службы погиб от выстрелов из танковой пулемета), - продолжает Светлана Коржич. - Он был свидетелем по делу сына. Боится говорить. Говорит, что ничего ей брат не рассказывал о том, что происходило в части... Подходят ко мне родители солдат, которые служили вместе с сыном. Я на рынке торгую, люди просто так подходят и рассказывают, что вся часть в Печах знает, что произошло на самом деле. Прошу быть свидетелями на суде - мне отвечают, что не хотят, чтобы их сыновей положили вместе с моим».

Светлана Коржич рассчитывает просмотреть все материалы дела о смерти сына к 26 апреля. После этого станет понятно, что делать дальше.

«Мне сейчас нужны свидетели. А где их найти, скажите? Буду изучать пока эти дела, смотреть и читать, - говорит Светлана Коржич. - Мне нужны какие-то зацепки, чтобы можно было обжаловать. Вы же сами знаете, пишут «доведение до самоубийства». Никакой дурак не признается, что это он убил».

Мать солдата, погибшего в печах, также будет настаивать на эксгумации тела сына. Светлана Коржич считает, что независимая экспертиза может доказать насильственный характер смерти.

«О передаче дела в суд говорить пока рано»

Официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович сказал, что о возможном срокe передачи дела в суд говорить пока преждевременно. «Сейчас идет ознакомление участников процесса с материалами», - сказали в СК.