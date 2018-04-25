Uber засекретит адреса посадки и высадки пассажиров 25.04.2018, 10:55

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Кампания начала пересмотр политики конфиденциальности.

Сервис Uber намерен пересмотреть свою внутреннюю политику и скрыть из истории поездок данные о точном месте посадки и высадки пассажира, сообщает fakty.ua.

В настоящее время такие данные хранятся в разделе «История поездок», и водитель имеет к ним свободный доступ. Теоретически перевозчик может отследить, где живет пассажир, какие места посещает и как часто, а также когда возвращается с работы и в какое время отсутствует дома. Более того, даже если пользователь Uber навсегда удалит свою учетную запись, данные о его маршрутах все равно останутся в системе.

В компании надеются, что, засекретив информацию о поездках, снизят риск возможных злоупотреблений со стороны водителя и повысят безопасность пассажиров. Как объясняют в Uber, в обновленном приложении для смартфонов будет сохраняться не точный адрес выезда и адрес назначения, а приблизительное местоположение.

Ожидается, что система будет обновлена в ближайшие месяцы. В Uber признают, что даже с новыми правилами на 100% защититься от недобросовестных водителей не удастся, но в любом случае безопасность пассажиров повысится, а защита персональной информации улучшится.