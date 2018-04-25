В Армении возобновились акции протеста, люди останавливают БТРы (Видео, онлайн) 12 25.04.2018, 11:19

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Фото: photolure.am

(обновляется) На площади Республики в Ереване собрались тысячи демонстрантов.

Сторонники движения, возглавляемого армянским оппозиционным лидером Николом Пашиняном, сегодня возобновили акции гражданского неповиновения после того, как накануне стало известно, что запланированные на сегодня переговоры между Пашиняном и представителями нынешней власти не состоятся, сообщает azatutyun.am.

Пашинян призвал сторонников собраться на площади Республики в Ереване для того, чтобы закрепить победу «бархатной народной революции».

Комментируя распространенное накануне поздно вечером заявление и.о. премьер-министра Карена Карапетяна о том, что он обратился к президенту республики с предложением провести консультации, в том числе и по вопросу досрочных выборов, Никол Пашинян заявил, что проведение выборов, когда исполняющим обязанности премьер-министра является представитель Республиканской партии Армении (РПА), для них не только неприемлемо, но и они будут бойкотировать эти выборы, и не пассивно, а активно, блокируя избирательные участки, чтобы не допустить воспроизводства РПА.

«Я считаю, что наша ненасильственная «бархатная» революция направила четкий мессидж о том, что в Республике Армения Республиканская партия не может больше быть у власти, то есть Серж Саргсян ушел, должны быть лишены власти также республиканцы, чтобы у нас не было ситуации, когда Серж Саргсян из тени или из закулисья продолжает управлять страной посредством республиканцев», - заявил Пашинян.

Партия «Наследие» заявляет, что «наши граждане изначально боролись не только против Сержа Саргсяна, но и против нынешней власти и системы».

«Мы еще раз подтверждаем, что как мы были у истоков движения, так и будем продолжать участвовать в борьбе до тех пор, пока власть не будет полностью возвращена народу. Мы призываем всех членов партии и сторонников продолжать борьбу и активно содействовать акциям мирного неповиновения наших граждан для того, чтобы довести начатое дело до справедливого завершения», - говорится в заявлении партии «Наследие».

«Учитывая тот факт, что под председательством лидера партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна было объявлено, что он присоединяется к общенародной волне протеста и стоит рядом с народом, мы призываем всех наших членов во всех областях и в столице Ереване мобилизоваться и выйти на улицу, быть рядом с народом», - заявил сегодня политсовет ППА.

«Мы всегда были и будем с нашим народом, с нашими соотечественниками», - говорится в заявлении.

На видеокадрах прямой трансляции из Еревана видно, что в город введены БТРы, люди создают «живые щиты», чтобы остановить их движение.