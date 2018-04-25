Девять малобюджетных фильмов, которые сорвали большую кассу 1 25.04.2018, 11:17

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Талантливым режиссерам удается снимать хорошее кино даже при весьма ограниченном бюджете.

Необычные спецэффекты, высокое качество продакшна и участие в проекте «дорогих» актеров всегда ценится зрителем, однако большой бюджет вовсе не гарантирует успеха в прокате, и тем более признания публики.

Nv.ua называет фильмы, снятые при ограниченном бюджете, которым удалось сорвать большую кассу. Авторы этих кинолент доказывают, что иногда хорошая идея и талантливая команда – все, что нужно для успешного кино.

1. «Миллионер из трущоб»

Криминальная драма «Миллионер из трущоб» - лауреат восьми премий Оскар, включая за лучший фильм года, а также четырех премий «Золотой глобус». При бюджете в 15 млн долларов, лента о 18-летнем сироте из трущоб в Мумбаи, стала мировой сенсацией и заработала в прокате 377 млн долларов.

2. «Рокки»

Еще одна культовая драма, которая не только собрала миллионы в мировом прокате, но и стала одним из самых легендарных фильмов о боксе в истории кино. Лента завоевала три премии Оскар и «Золотой глобус», а также стала самым кассовым фильмом 1976 года, собрав около 225 млн долларов при бюджете в смешную для Голливуда сумму - всего 1 млн долларов.

3. «Паранормальное явление»

Бюджет фильма, снятого в псевдодокументальном стиле, составил всего 15 тыс долларов. По голливудским стандартам это сущие копейки. Впрочем, ограниченный бюджет не помешал картине собрать 190 миллионов долларов в мировом прокате, превысив затраты почти в 13 раз.

4. «Лунный свет»

Драма режиссера Барри Дженкинса была снята при ограниченном бюджете в размере 1,5 млн долларов, но стала одной из самых обсуждаемых лент 2016 года и получила Оскар за лучший фильм года. Кроме того, мировые сборы фильма достигли 65 млн долларов, что стало большой неожиданностью, как дли кинокритиков, так и для продюсеров проекта.

5. «Пила»

Культовый хоррор Пила – еще один малобюджетный фильм, который вошел в историю мирового кинематографа благодаря неожиданному успеху. Снятый за 1,2 млн долларов, фильм в конечном итоге собрал более 100 млн в мировом прокате. Кроме семи сиквелов, по мотивам Пилы были выпущены комиксы и даже видеоигры. Лента была настолько успешной, что повторно вышла в прокат в 2014 году в честь годовщины со дня премьеры.

6. «Безумный Макс»

Эпичный постапокалиптический боевик «Безумный Макс: Дорога ярости 2015 года», безусловно, можно отнести к одному из самых ярких кинорелизов прошлых лет. Однако при бюджете в 150 млн долларов снять подобный киношедевр было гораздо легче, чем оригинальную версию культовой истории, которая, к неожиданности многих была выпущена в 1979 году. При этом, главную роль в картине сыграл Мел Гибсон, а ее бюджет составил всего 300 тысяч австралийских долларов, в результате собрав 100 млн долларов в мировом прокате. До 2000 года фильм удерживал рекорд в Книге рекордов Гиннесса по наивысшему соотношению прибыли и бюджета.

7. «Унесенные ветром»

Культовая любовная история Унесенные ветром до сих пор считается самой кассовой лентой в истории американского кино. К 1943 году она имела свыше 32 млн долларов кассовых сборов, а в последующие годы увеличила эту сумму до 76,7 млн долларов. При этом бюджет экранизации романа Маргарет Митчелл составил около 4 млн долларов с учетом расходов на рекламу.

8. «Прочь»

Фильм режиссера Джордана Пила, вышедший в прокат в 2017 году, располагал бюджетом в скромные 4,5 млн долларов. При этом кассовые сборы ленты составили 251 млн долларов. Кроме того, Прочь получил Оскар за лучший оригинальный сценарий и принес оглушительный успех сыгравшему главную роль британскому актеру Дэниэлю Калую, который стал одной из самых «горячих» звезд Голливуда.

9. «Сплит»

При бюджете всего в 9 млн долларов, психологический триллер М. Найта Шьямалана собрал 278 млн долларов в прокате. При этом, как для режиссера, так и для продюсеров ленты такие сборы, впрочем, как и высокие оценки кинокритиков, стали довольно неожиданными.