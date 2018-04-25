Чтобы оспорить решение ГАИ, могилевскому активисту нужно отправиться в будущее 25.04.2018, 11:30

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Кадр из фильма «Назад в будущее»

Мотивировку к постановлению о штрафе Станиславу Павлинковичу прислали от августа.

Активиста Станислава Павлинковича задержали в Могилеве за сутки до минской акции протеста, приуроченной ко Дню Воли, на которую он собирался, сообщает могилевская «Весна».

По его словам, 24 марта он вышел в магазин «Городок», но дойти до него не смог. Сотрудники милиции остановили его, сказали, что он похож на человека в розыске, после чего отвезли в Ленинский РОВД. Уже там на Павлинковича составили протокол за то, что он в неположенном месте перешел дорогу. Хотя, как отметил Станислав, он двигался только по тротуару.

За нарушение ему дали штраф в две базовых величины, причем сотрудники ГАИ приехали для этого специально в изолятор временного содержания, в котором Павлинкович ждал суда по ещё одному административному делу – за неподчинение милиции. Впоследствии он получил за это ещё один штраф.

Могилевские правозащитники признали преследование активиста политически мотивированным и помогли ему с обжалованием обоих постановлений.

Чтобы оспорить решение ГАИ, Павлинкович потребовал выдать ему мотивировочную часть. Заместитель начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Могоблисполкома согласился и выслал активисту документ вместе с сопроводительным письмом. Согласно бумаге, мотивировку Павлинкович получил 6 августа 2018 года.

— Теперь нам нужно строить машину времени, чтобы обжаловать постановление ГАИ, — смеется правозащитник Борис Бухель. По его словам, ошибка является достаточно серьезной:

— В самой мотивировочной части никакой даты не стоит. Она есть только в сопроводительном письме. Все дело в том, что на обжалование у нас есть десять дней с момента получения. Учитывая, что получили мы её в апреле, а там указан август месяц, непонятно, как это вообще можно обжаловать.

Кроме этого правозащитника беспокоит, что не указана дата в самой мотивировке:

— Согласно действующей инструкции Министерства юстиции по делопроизводству, в документе всегда должна быть подпись, расшифровка, дата. Без этого бумага юридической силы не имеет.

Что в таком случае остается делать?

— Придется писать жалобы на нарушение ГАИ инструкции по делопроизводству в прокуратуру и вышестоящему начальству, — сказал Бухель.