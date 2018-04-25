Думаки 4 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

25.04.2018, 11:29

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Антон Орехъ

А для россиян будет боярышник — много боярышника.

Неправильно называть депутатов Думы вредителями. И врагами народа их называть неправильно — хотя, по сути, верно. Они — думаки. Это слово описывает наличие мыслительной деятельности при отсутствии мозгов. Или отсутствие мыслительной деятельности при наличии мозга.

Сто раз было сказано: ответить на западные санкции России нечем. Мы не можем заблокировать их вклады — потому что в России нет западных вкладов. Мы не можем конфисковать их поместья и яхты, потому что в России у них нет всего этого добра. И активов особенных в нашей стране у врагов России нет.

Поэтому единственной формой ответа на санкции остается самобичевание, более известное как бомбежка Воронежа. Не будем есть вражью жратву, не будем лечиться вражьими лекарствами, не станем поставлять им титан. А то, что от этого первым загнется не «Боинг», а наш поставщик титана — да и хрен бы с ним.

Или вылазит на трибуну этот ходячий позор великого рода Петюня Толстой и предлагает корой дуба и боярышником лечиться. Так в России уже и так полстраны боярышником лечится, а потом дуба дает!

В сенате думаки не хуже и ветеран идиотизма Лисовский предлагает марганцовочкой и аскорбинкой врачевать хворобы. Да не вопрос — только ты марганцовку, поди, купи! Говорят, что террористы из нее бомбы делают. А потом в Телеграме подрывные группы создают.

Ведь эти думаки, они же сами не будут корою дуба свои язвы лечить! Тулеев на три-четыре месяца куда намылился, а? В Кемерово ему доктора не помогут! Якутский губернатор Борисов в Южную Корею полетел на операцию. А в Москве только швы снял! Они даже в Москву и Питер лечиться не едут — максимум швы снять! За боярышником и аскорбинкой они отправятся в страны НАТО и к марионеткам Вашингтона. Вы, говорят, типа не волнуйтесь, мы запретим только то, чему есть отечественные аналоги.

Отечественные аналоги импортных лекарств — это будет то же самое, как отечественные аналоги импортного сыра. Эти аналоги больше похожи на оконную замазку, а не на продукт питания. А про аналоги медикаментов вы мне не рассказывайте — видал. Когда онкологическом больному после курса «химии» дают импортный препарат и человек чувствует себе более или менее нормально. А потом дают русский препарат и человек блюёт три дня.

Но формально да, аналоги. Ну, так лечитесь сами такой таблеткой, как и мы. А потом марганцовочки попейте — очень помогает от рвоты.

Я не знаю, чего там думаки придумают в итоге в ответ на санкции. Но любой закон, который принимают эти люди, они придумывают для вас, а не для себя. Себя они обеспечат и едой нормальной, и медициной, и дети их будут учится не в областном вузе, а в британском. И в отпуск они поедут не в Крым, а если в Крым, то создадут себе в Крыму такие условия!

Но себе, а не вам. А вам будет боярышник — много боярышника. И марганцовка по рецептам.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»