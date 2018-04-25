Экс-замминистра получил два года колонии за испорченное мясо 1 25.04.2018, 11:41

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В Гомеле завершился резонансный процесс.

На выходе — конвой. В воздухе — немое напряжение. Сегодня областной суд озвучил сроки для фигурантов уголовного дела о порче 170 тонн мяса на Гомельском мясокомбинате. Они пришли в зал заседаний в удобной одежде, с собранными сумками, перед началом оглашения приговора поцеловали родных и близких, сообщает tut.by.

На скамье подсудимых — 10 человек. Среди них — бывший генеральный директор Гомельского мясокомбината Ричард Стефанович, бывший заместитель министра сельского хозяйства Василий Пивовар, начальники цехов и другие руководители предприятия, ветврачи комбината и города, представители ветнадзора. Они обвиняются в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, а также служебной халатности.

Суд приговорил экс-директора Стефановича к 6 годам лишения свободы и 1 тысяче базовых величин (24500 рублей) штрафа.

Бывшему замминистра сельского хозяйства Василию Пивовару назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии усиленного режима без конфискации имущества. Замдиректора по производству мясокомбината Александру Бондаренко и главному ветврачу мясокомбината Игорю Семенову дали по 5 лет лет лишения свободы и 750 базовых величин (18375 рублей) штрафа каждому.

Начальника Гомельской городской ветстанции Виктора Волченкова, сотрудника ветнадзора Василия Кравцова, бывшего замдиректора ветнадзора, главы комиссии, направленной в Гомель для мониторинга хранения продукции Александра Букина приговорили к 2 годам лишения свободы и 500 базовым величинам (12250 рублей) штрафа.

Начальнику управления ветеринарного контроля комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Алле Лазовской дали 1 год 6 месяцев лишения свободы и 300 базовых величин (7350 рублей) штрафа.

Ветврача Гомельского мясокомбината Арсения Скворчевского приговорили к двум годам колонии-поселения. Начальнику холодильного цеха Игорю Мельникову дали 3 года колонии общего режима, правда, с отсрочкой на два года, и 500 базовых величин (12250 рублей) штрафа. Мельников, по мнению гособвинения, выразил чистосердечное раскаяние, осознал преступность своих действий, давал последовательные показания как на предварительном следствии, так и в суде, принял меры по возмещению ущерба.

Все обвиняемые солидарно должны выплатить 681 тыс. рублей в счет возмещение ущерба мясокомбинату.

На прошлых судебных заседаниях гособвинитель запросил для бывшего гендиректора мясокомбината наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 73 тысяч рублей. А для экс-замминистра сельского хозяйства — 2 года колонии усиленного режима. Для остальных обвиняемых были озвучены сроки от 2 до 5 лет.

В последнем слове Стефанович попросил вынести ему наказание, не связанное с лишением свободы. Подробно рассказал о трудностях и проблемах, с которыми он как руководитель ежедневно сталкивался и которые необходимо было решать. Это и постоянно растущие требования свыше, и несоответствие графиков поставляемого сырья с производственными планами предприятия, и более высокие, чем в целом по стране, цены на закупку мяса, и сложности с экспортными поставками, в том числе «из-за непостоянства соседней России».

Напомним, в декабре 2015 года были задержаны первый зампредседателя облисполкома Александр Максименко и директор Гомельского мясокомбината Ричард Стефанович, а также несколько сотрудников предприятия, ответственных за качество продукции. По версии следствия необеспечение надлежащих условий хранения мясной продукции с мая по декабрь 2015 года привело к ее порче. Мясо не утилизировали, а пытались сбыть. В частности, часть пропавшей продукции (на сумму более 700 млн неденоминированных рублей) была направлена на Оршанский мясокомбинат как сырье для производства консервов. К счастью, продукцию вовремя изъяли сотрудники милиции и она не попала в продажу.

Причиненный ущерб составил около 7 млрд неденоминированных рублей.