Завтра днем будет до +20°С
- 25.04.2018, 11:40
В четверг ожидаются кратковременные дожди.
26-27 апреля погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и влажные неустойчивые воздушные массы, сообщает pogoda.by.
26 апреля на большей части ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +12..+18°С; по юго-востоку ночью +12..+13°С, днем местами +19..+20°С.