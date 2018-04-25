Завтра днем будет до +20°С 25.04.2018, 11:40

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В четверг ожидаются кратковременные дожди.

26-27 апреля погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и влажные неустойчивые воздушные массы, сообщает pogoda.by.

26 апреля на большей части ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +12..+18°С; по юго-востоку ночью +12..+13°С, днем местами +19..+20°С.