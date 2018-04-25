На выборах в Гренландии победили сторонники независимости от Дании 1 25.04.2018, 11:50

Ким Кильсен

Фото: Christian Klindt Sølbeck/Ritzau Scanpix

Социал-демократы хотят расширить возможности самоуправления, полученные в 2009 году.

Социал-демократическая партия Гренландии (Siumut) остается крупнейшей партией страны, получив на парламентских выборах во вторник 27,2% голосов избирателей.

Об этом сообщает Politiken.

Лидер партии Ким Кильсен продолжит работать в должности премьер-министра в течение следующих четырех лет. Следует отметить, что партия набрала на 7,1% голосов меньше по сравнению с выборами 2014 года. Партия Siumut доминирует в политике Гренландии с 1979 года.

Ведущая оппозиционная партия Ataqatigiit, которой соцопросы предрекали победу, заняла только второе место с 25,5% голосов. Третьей стала "Демократические партия" - 19,5% голосов избирателей. Все эти партии поддерживают курс на полную независимость от Дании.

Среди семи партий, участвовавших в выборах, против независимости выступает только недавно создана "Партия сотрудничества", которая на выборах получила 4,1% голосов.

Гренландия получила автономию в рамках Дании в 1979 году, в 2009 году остров получил самоуправления. Копенгаген сохраняет контроль лишь над внешней политикой и обороной Гренландии.

В основном покрытый льдом остров с населением 55 тысяч человек ежегодно получает от датского правительства почти 500 млн евро субсидий.

И хотя конституция Дании признает право острова на самоопределение, если Гренландия станет независимым государством, она потеряет субсидии, которые составляют 60% годового бюджета острова.

Поэтому главным вопросом для партий, выступающих за независимость Гренландии, являются сроки отделения и как это сделать без обнищания острова. Независимая Гренландия может стать самой бедной наряду с Сан-Марино страной Европы по размеру ВНП.