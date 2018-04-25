Брестский активист: Экологически вредные предприятия растут, как грибы 2 25.04.2018, 12:21

У людей не остается территории для жизни.

Беларусь превращается в экологическую помойку. К такому выводу пришли активисты сопротивления строительству аккумуляторного завода в Бресте Сергей Петрухин и Александр Кабанов, передает «Радыё Рацыя».

Экологически вредные предприятия растут, как грибы. У людей не остается территории для жизни. Вредные предприятия прописались в Бресте, Березе, Белоозерске, Солигорске, Стригово, Островце и так далее, говорит Александр Кабанов:

- Пошла политика экономическая. Всe экологически не очень безопасное производство начинают перетаскивать в нашу страну. Мозги отсюда выезжают, инноваций у нас нет. Был «Год науки», сейчас «Год малой Родины» - это все пустая болтовня. Происходят совсем другие, более ужасные вещи - из нас делают экологическую помойку.

По словам Александра Кабанова, информация про вредное производство малодоступна для рядового белоруса. Своей работой активисты хотят обратить внимание на будущее, которое ждет нашу страну и наших детей, и что это будущее не беспокоит власти, начиная с Лукашенко.