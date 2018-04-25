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В Беларуси появился свой Юрий Дудь

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  • 25.04.2018, 12:30

Одно из первых интервью блогера - с народным чемпионом Виталием Гурковым.

В Беларуси появился интервьюер, который уже выпустил два эфира на своем Youtube-канале «Коренман». И их формат уж очень похож на то, что происходит на канале «вДудя», пишет kyky.org.

Автор передачи и ее ведущий – Александр Коренман. На его бизнес-странице ВКонтакте написано, что он «ведущий на телеканале и радио «Витебск», stand up комик, comedy events manager, сценарист». А еще у Александра есть страница «профессиональный свадебный ведущий».

В пилотном выпуске Александр разговаривал с витебским батутистом Владиславом Гончаровым – олимпийским чемпионом Рио. Как написано в названии, беседа была «о жизни чемпиона, спорте и государстве». За чуть более чем двадцать дней видео собрало около 1500 просмотров.

Во «Интервьюге #2» ведущий сделал ставку на Виталия Гуркова. Со спортсменом и музыкантом Александр говорил о BRUTTO, ситуации в Беларуси, Украине и спорте. За один день на канале у видео появилось чуть более 500 просмотров.


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