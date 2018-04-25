Туризм - один из самых быстрорастущих секторов польской экономики 1 25.04.2018, 12:43

В прошлом году поляки совершили почти 46 миллионов внутренних поездок.

Поляки больше путешествуют и все чаще проводят отпуск в Польше. По словам министра спорта и туризма страны Витольда Беньки, туризм является одним из самых быстрорастущих секторов польской экономики. Как передает «Радио Польша», об этом свидетельствуют данные о туристическом движении в Польше в 2017 году, подготовленные ведомством.

Согласно отчету, в 2017 году поляки завершили почти 46 млн внутренних поездок, что на 5,5% больше, чем в 2016 году. Всего в прошлом году на отпуск в своей стране поляки потратили более 24 млрд злотых (более 5,5 млрд евро).

Министр Витольд Банька подчеркнул, что среди поляков появилась «мода на Польшу». Среди основных причин растущей популярности внутреннего туризма он отметил увеличение благосостояния поляков из-за хорошей экономической ситуации и функционирования программы «500+», а также нестабильность геополитической ситуации в популярных туристических направлениях, таких как Египет и Тунис.

Также, по данным ведомства, растет количество туристических поездок за границу. В 2017 году поляки совершили в общей сложности 12 млн таких поездок. Наиболее популярным направлением является Европа: Германия, Италия и Хорватия. При этом, падает популярность Египта, Туниса и Турции.

Из отчета министерства следует, что, по сравнению с предыдущими годами, растет число иностранцев, посетивших Польшу в прошлом году, как в туристических, так и в бизнес-целях. В общей сложности в Польше они потратили почти 33 млн злотых (почти 8 млн евро).

Витольд Банька подчеркнул, что Польша воспринимается иностранцами как безопасная, открытая страна, которая предлагает туристам комплексное предложение для отдыха на разных ценовых уровнях.

По данным министерства, доходы от туризма составляют 6% польского ВВП.