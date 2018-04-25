«Вместе мы - сила» 25.04.2018, 13:23

Сергей Петрухин

Брестский блогер благодаря помощи людей оплатил огромные штрафы.

В общей сложности блогер из Бреста Сергей Петрухин 20 апреля заплатил 2 327 рублей. Все эти деньги - пожертвования людей, пишет «Брестская газета».

Сергей Петрухин, который за последние несколько месяцев был неоднократно оштрафован на большие суммы, выплатил штрафы. Согласно квитанциям, 20 апреля он внес в кассу банка в общей сложности 2 327 рублей.

«Огромное спасибо всем тем, кто собирал деньги на мои штрафы. Больше всего меня радует то, что таким образом люди проявили солидарность, что не оставили меня и, надеюсь, не оставят и Александра Кабанова, который завтра обжалует один из своих штрафов в областном суде. Вместе мы — сила. Если бы эти штрафы легли на мои плечи, вы понимаете, что для меня, неработающего и опального, они были бы неподъемными. Хочу отметить, что помогали даже люди из Минска», — сказал 25 апреля Сергей Петрухин.

Напомним, в конце марта суд Ленинского района Бреста признал блогера виновным по статье 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и оштрафовал на 45 базовых величин.

В конце февраля Сергей Петрухин вместе с другим блогером Александром Кабановым были оштрафованы на 50 базовых каждый. Тогда их признали виновными по ч. 3 статьи 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Кроме того, 12 марта суд Пинского района и города Пинска оштрафовал блогеров на 40 базовых величин (980 рублей) каждого, посчитав их виновными в незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ (ч. 2 ст. 22.9 КоАП). Речь идет о прямых видеотрансляциях, которые Петрухин и Кабанов сняли на проходной завода по производству аккумуляторов в Пинске. Правда, это решение они успешно обжаловали в суде высшей инстанции и штраф был аннулирован.