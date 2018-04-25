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Опрокинувший ноутбук кот стал звездой Сети

  • 25.04.2018, 13:17
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Курьезное видео с животным собрало почти пять миллионов просмотров за три дня.

В Сети было опубликовано видео с котом, который неожиданно опрокинул ноутбук и сам очень курьезно повалился на кровать. Ролик за несколько дней набрал почти пять миллионов просмотров в Twitter, пишет korrespondent.net.

В комментарии владелец животного отметил, что снял видео случайно, однако в итоге оно получилось очень забавным.

"Только что случайно снял моего кота, который повалил ноутбук, и это выглядит очень весело", - отметил пользователь Brandon Salinas.


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