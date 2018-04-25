Опрокинувший ноутбук кот стал звездой Сети
- 25.04.2018, 13:17
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Курьезное видео с животным собрало почти пять миллионов просмотров за три дня.
В Сети было опубликовано видео с котом, который неожиданно опрокинул ноутбук и сам очень курьезно повалился на кровать. Ролик за несколько дней набрал почти пять миллионов просмотров в Twitter, пишет korrespondent.net.
В комментарии владелец животного отметил, что снял видео случайно, однако в итоге оно получилось очень забавным.
"Только что случайно снял моего кота, который повалил ноутбук, и это выглядит очень весело", - отметил пользователь Brandon Salinas.
Just accidentally recorded My cat dropping my damn laptop and it looks hilarious 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/KAjL1NGH4F— Brandon Salinas⚡️ (@brandonsalinass) 23 апреля 2018 г.