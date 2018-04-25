Пашинян: Мы будем активно бойкотировать организованные партией Саргсяна «досрочные выборы» 25.04.2018, 13:59

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Кандидата в премьер-министры должен выдвинуть народ на площади.

Премьер-министр должен быть избран в Национальном собрании, в соответствии с законом должен быть выдвинут фракциями Национального собрания, а народ на площади до этого должен дать согласие на какого-либо кандидата. Об этом сегодня в ходе шествия в беседе с «Радио Азатутюн» заявил лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян:

- Как вы оцениваете сложившуюся новую ситуацию? Вчера фактически после Вашей пресс-конференции стало известно, что переговоры не состоятся.

- Республиканская партия пытается выиграть время, я советую им не делать этого.

- Вы вчера в своем видеообращении в Facebook сказали, что отставку Сержа Саргсяна Республиканская партия хочет использовать как дымовую завесу. Что вы имеете в виду?

- Они хотят назначить Карена Карапетяна премьер-министром и думают, что люди настолько наивны, что согласятся на замену одного республиканца другим республиканцем.

- Сегодня Карен Карапетян сказал, что избрание премьер-министра на площади противоречит закону.

- Карен Карапетян неправильно понял то, что мы говорим. Премьер-министр должен быть избран в Национальном собрании, в соответствии с законом он должен быть выдвинут фракциями Национального собрания, а народ на площади до этого должен дать согласие на какого-либо кандидата.

- Например, вы можете выдвинуть какого-либо кандидата от имени фракции «Елк»?

- Да, это возможно.

- Но здесь проблема вновь состоит в том, что члены РПА не будут голосовать за этого кандидата.

- Ну знаете, хотят они разрешить эту ситуацию или нет? Что они хотят делать? Они не являются властью в Армении и не должны ею быть, вот и все.

- Г-н Пашинян, Карен Карапетян сказал, что они готовы на досрочные парламентские выборы, в этом случае вы согласитесь, если будет распущен парламент, но выборы проведет РПА?

- Я считаю, что наша первая реакция состоит в том, что мы будем бойкотировать эти выборы, причем активно бойкотировать, то есть выборы не состоятся.

-Почему, г-н Пашинян?

- Потому что народ победил, и результаты победы народа сейчас должны быть зафиксированы.

- Считаете ли вы, что если РПА организует эти выборы, они вновь будут сфальсифицированы?

- Вопрос не в этом, народ победил, и победа народа должна быть зафиксирована.

Напомним, что экс-президент Серж Саргсян 23 апреля подал в отставку с поста премьер-министра Армении под давлением продолжавшихся в стране в течение 10 дней массовых уличных протестов. Полномочия премьер-министра перешли к первому вице-премьеру Карену Карапетяну.

На сегодня в гостинице «Марриотт Армения» была запланирована встреча лидера протестного движения Никола Пашиняна с и. о. премьер-министра Кареном Карапетяном, как заявил Пашинян, вокруг «повестки мирной передачи власти». Этой ночью, однако, стало известно, что переговоры не состоятся, и Пашинян объявил о возобновлении акций гражданского неповиновения.