The Drive: Российские Су-57 легко обнаруживаются радарами 5 25.04.2018, 14:20

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Фото: wikipedia

Эксперты назвали причину отказа Индии от «стелс-истребителя» РФ.

Совместный проект по созданию истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) России и Индии не состоялся. Эксперт журнала The Drive Джозеф Тревитик рассказал, что индусы недовольны двигателями первого поколения АЛ-41Ф-1 и недостаточной скрытностью самолета.

Потоки, создаваемые двигателями так называемого первого этапа, позволяют обнаруживать истребители радарами. К слову, эту проблему американцам удалось решить с помощью «специальных перегородок, прикрывающих поверхность двигателя», а также — формой самого планера, частично укрывающего работу силовых установок.

Негативно на судьбе FGFA сказались и успехи Китая, который, пока индийцы и россияне погрязли в бюрократии, создал собственный истребитель-невидимку J-20, который уже прошел испытания и принят на вооружение.

A full view of Izdeliye 30 turbofan engine for #Sukhoi-57 at Salyut Machine-Building Production Association.

Hi-res source image: https://t.co/eoLjHuXEXw

Image via Vector at paralay. pic.twitter.com/DhBLkzvtMk — RussianDefence.com (@Russian_Defence) 14 ноября 2017 г.

Для россиян потеря Индии как партнера может быть еще более проблематичной. Без дополнительных средств от индийцев, чтобы помочь программе Су-57, Кремлю, возможно, придется отменить свои планы на постройку целых 220 истребителей пятого поколения.