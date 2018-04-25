Десять известных изобретений, которые были навеяны снами 2 25.04.2018, 14:42

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Природа снов до сих не совсем понятна ученым.

Как правило, мы легкомысленно относимся к снам, считая их попыткой мозга проанализировать то, чем занимался спящий человек в течение дня, и попытаться понять это. Также они могут быть продуктом страха и приходят к нам в виде кошмаров. Повторяющиеся сны часто случаются, когда мы размышляем над нерешённой проблемой. Кроме того, они заставляют нас противостоять страхам, которые мы предпочли бы не рассматривать. Природа снов, однако, не совсем понятна, поскольку мы только недавно начали исследовать возможности человеческого разума.

Как ни странно, но очень часто сны вдохновляли людей на создание величайших в мире изобретений, пишет animalworld.com.ua.

1. Автоматическая швейная машинка

Американский инженер, живший в XIX веке, Элиас Хоу, придумал автоматическую швейную машинку после того, как ему приснился кошмар. Он пытался сконструировать машинку, которая выполняла бы челночные стежки, однако у него ничего не получалось. Не понимая, в чём было дело, он заснул беспокойным сном. Ночью ему приснилось, будто на него напали туземцы с копьями. Когда они метали в него копья, он заметил, что на конце каждого из них имелось отверстие. Внезапно Хоу осознал свою ошибку. Под влиянием сна он изменил дизайн автоматической иглы, сделав отверстие не посередине (как раньше), а на её кончике.

Он запатентовал свой дизайн 10 сентября 1846 года, два года спустя после того, как ему приснился сон о нападении туземцев.

Его изобретение позволило производить одежду в большом количестве и снизить её стоимость. Массовое производство означало, что теперь представители рабочего класса могли позволить себе покупку новой одежды, вместо того чтобы приобретать б/у вещи на вторичных рынках.

2. Бензольное кольцо – компонент бензина

Фридрих Август Кекуле – немецкий химик, которому приписывают изобретение бензольного кольца. Это химическая структура, которая используется для консервации бензина и является жизненно важной для нефтехимической промышленности.

Кекуле решил написать учебник по химии, однако у него ничего не получалось. Однажды ему приснился сон, в котором атомы принимали змееобразную форму. Внезапно один из атомов схватил свой «хвост» и развернулся. Когда Кекуле проснулся, он быстро написал теорию бензольного кольца. Поначалу бензол использовали в качестве промышленного растворителя, затем его стали добавлять в топливо как антидетонационную присадку (до 1920-х годов бензин часто воспламенялся). Добавление бензола к топливу сделало опыт вождения более безопасным и привело к широкой популярности автомобилей, без которых сегодня не представляют своей жизни как городские, так и деревенские жители.

Бензол по-прежнему остаётся компонентом бензина, несмотря на то, что агентства по охране окружающей среды ограничили его концентрацию в топливе, поскольку он имеет свойство вызывать лейкемию.

3. Таблица Менделеева

Все помнят, как в школе нас заставляли учить периодическую таблицу? Она была изобретена химиком Дмитрием Менделеевым, который, как утверждают, увидел её во сне. Менделеев пытался классифицировать все элементы, однако у него ничего не получалось. Проработав три дня и три ночи без сна химик, наконец, сдался и позволил себе отдохнуть. Как только он закрыл глаза, ему тут же начали сниться ответы на вопросы, которые так сильно волновали его. Менделеев впоследствии написал: «Я увидел во сне таблицу, где все элементы встали на свои места по мере необходимости. Проснувшись, я сразу же записал на листе бумаги эту таблицу сортировки элементов по атомным весам».

Эта удивительная цитата была включена в две книги по психологии, изданные в 1960-х годах, и о ней постоянно вспоминают на уроках химии.

Периодическая таблица очень важна, поскольку она сможет помочь учёным с лёгкостью классифицировать новые вещества, если таковые будут обнаружены в будущем.

4. «Книга снов» Джека Керуака

Писатель Джек Керуак написал свой роман «Книга снов» по мотивам собственных снов. Пребывая в полусонном состоянии, Керуак начинал с невероятной скоростью излагать на бумаге свои мысли и видения, едва осознавая, что он делает. Персонажей, которые снились ему по ночам, он использовал во многих других своих произведениях.

«Книга снов» – единственный роман, который состоит исключительно из сновидений.

5. Психоанализ Фрейда

Зигмунд Фрейд, еврейский психолог, создал психоанализ на основе собственных снов. Он обнаружил, что способен проникать в свои самые глубокие, часто бессознательные мысли, обращая внимание на сны или образы, которые являлись ему в расслабленном состоянии. Он ложился, расслаблялся и позволял мыслям или образам появляться в его голове. После таких «сеансов» он записывал всё, что происходило, чтобы понять свои истинные мотивы и желания. Его книга «Толкование снов», опубликованная в 1899 году, принесла ему международное признание.

6. Масло Лоренцо

Когда у Лоренцо Одоне диагностировали адренолейкодистрофию (АЛД), врачи сказали его родителям, что мальчик вряд ли доживёт до десяти лет. АЛД связана с аномальным накоплением длинноцепочечных жирных кислот в крови. Это приводит к демиелинизации, когнитивному спаду, слепоте, глухоте, потере речи и параличу. АЛД всегда заканчивается смертью. Родители Лоренцо отказались принимать данный факт и начали искать ответы в медицинской литературе, однако продолжали биться о кирпичные стены.

Однажды вечером, после попытки понять, что представляют собой полезные и плохие жиры и как происходит их накопление, отец Лоренцо заснул. Ему приснился сон, благодаря которому он осознал, что оба типа жиров связаны с одним и тем же энзимом и что плохой жир можно разрушить олеиновой кислотой. После этого отец Лоренцо смог создать формулу лекарства на основе оливкового и рапсового масел.

Он проверил эффективность лекарства на тёте Лоренцо, которая была носителем АЛД. Она добавляла его в салаты. Было установлено, что лекарство, получившее название «Масло Лоренцо», эффективно предотвращало возникновение АЛД у детей, у которых ещё не появились симптомы. Однако в случае с теми, у кого уже проявились признаки болезни, результаты были неоднозначными. Многие симптоматические пациенты всё равно умирали. Сам Лоренцо превзошёл ожидания врачей и дожил до 30-летнего возраста.

7. Фильм «Аватар»

Всемирно известный кинорежиссёр Джеймс Кэмерон сказал прессе, что магические образы в его фильме «Аватар» пришли из повторяющихся снов, которые он видел во время учёбы в колледже. Многие из его голливудских хитов были навеяны снами. «Терминатор» возник из кошмара о фигуре, похожей на «мрачного жнеца». Даже некоторые сцены из «Титаника» 1997 года были вдохновлены тем, что Кэмерон когда-то увидел во сне.

8. Песня River of Dreams Билли Джоэла

Билли Джоэл сказал, что однажды он проснулся, напевая свою знаменитую песню River of Dreams (1993 год); он никак не мог выбросить эту мелодию из головы. Джоэл воспринял это как знак Вселенной. Во время радиошоу Говарда Стерна в 2010 году он заявил следующее: «Я подумал, что кто я такой, чёрт возьми, чтобы пытаться исполнить эту божественную песню! По этой причине я решил принять душ, чтобы “смыть” её. Но я продолжил напевать эту песню в душе. И тогда я понял, что должен это сделать».

9. Инсулин для лечения диабета

В 1869 году немецкий студент-медик по имени Пауль Лангерганс идентифицировал клетки поджелудочной железы. В то время их функция была неизвестна. Лангерганс обнаружил производящие инсулин бета-клетки. Впоследствии эти клетки были названы «Островками Лангерганса». К 1889 году стало известно, что если у собаки удалить поджелудочную железу, то у неё разовьётся диабет, но если пищеварительные соки не попадали в кишечник, то у животного наблюдались только проблемы с перевариванием пищи. Из этого было выведено два факта. Первый – пищеварительные соки способствовали перевариванию пищи, второй – клетки поджелудочной железы каким-то образом предотвращали развитие диабета.

В 1920 году доктор Фредерик Бантинг, хирург, пришёл к выводу, что пищеварительные соки могут повреждать Островки Лангерганса, и если остановить их поток, то клетки можно сохранить и извлечь для последующего использования в качестве средства лечения диабета. Идея пришла к нему во сне. Проснувшись в два часа ночи 31 октября 1920 года, он записал несколько ключевых слов. Когда клетки были успешно извлечены, он ввёл их собакам, страдавшим от диабета, после чего все симптомы исчезли. Бантинг назвал лекарство «ислетином». Позднее его коллега предложил другое название – «инсулин».

10. «Весна священная» Стравинского – балет, вызвавший бунт

Композитор-классик Игорь Стравинский сказал, что аккорды для балета «Весна священная» ему привиделись во сне. Необычные, резкие аккорды и неуклюжие танцевальные движения подняли шумиху в ночь премьеры в 1913 году. Зрители начали колотить друг друга за разные мнения и бросали вещи на сцену. Как утверждается, 40 человек были арестованы, а одного мужчину вызвали на дуэль. Несмотря на это, большая часть зрителей досмотрела балет до конца. В конце они аплодировали стоя. Считается, что «Весна священная» символизирует рождение современной музыки.