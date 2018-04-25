В Гюмри объявлена забастовка, экс-мэр города примкнул к массовому шествию 2 25.04.2018, 14:56

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Фото: azatutyun.am

Колонну протестующих во втором по величине армянском городе возглавили бастующие медики.

В Гюмри - втором по величине городе Армении, сегодня забастовку объявили ряд вузов, школ и училищ. Студенты присоединились к шествию, начавшемуся с Театральной площади, скандируя «Никол – премьер!» и «Нет РПА!», сообщает azatutyun.am.

К шествию присоединились также медработники городской поликлиники №1 в белых халатах. Именно они возглавляют шествие. Медработники заявили, что за 30 лет в их жизни не произошло никаких изменений, и сегодня они вышли на улицы «во имя справедливости».

К многолюдному шествию примкнул также депутат от блока «Царукян», бывший мэр Гюмри Вардан Гукасян, который призывал прохожих также присоединиться.