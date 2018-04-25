Новые улицы Минска назовут в честь Быкова и Буравкина 25.04.2018, 15:26

Василь Быков

Народный писатель занимает первое место в списке на увековечение.

В ближайшее время в Минске появятся улицы, названные в честь Аркадия Смолича и Алеся Дудара. Сквер планируется назвать в честь бывшего минского мэра Александра Герасименко.

Здесь есть нюанс, что улица Герасименко в Минске уже есть, но не Александра, а Назара — подпольщика времен оккупации.

«Мы обращались в государственный комитет по имуществу и они объяснили, что сквер одного Герасименко при наличии улицы другого Герасименко не противоречит закону», — объяснили «Нашей Ниве» в управлении идеологии Мингорисполкома.

«Также у нас имеется список из 65 имен, которые предстоит увековечить в топонимике. Первыми в списке идут Василь Быков, Михаил Савицкий, Рыгор Бородулин, Геннадий Буравкин. Когда они появятся? Когда будут построены новые улицы. Но опять же, бывает, вносятся корректировки в очередь наименований. Например, празднуется столетие Пограничных войск, и мы называем «виртуальную» улицу в честь пограничника, героя Советского союза Евгения Мирковского», — объясняют городские власти.