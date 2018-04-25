Протестующие в Ереване перекрыли дорогу к аэропорту (Видео, онлайн)1
- 25.04.2018, 15:36
- 1,975
В столице Армении набирает силу многотысячная акция сторонников продолжения революции.
Демонстранты перекрыли трассу, ведущую в международный аэропорт «Звартноц» города Еревана.
Как передает корреспондент NEWS.am, из-за перекрытия трассы возникли пробки, люди вынуждены идти пешком до аэропорта.
Напомним, что в городе сейчас проходит многочисленная акция сторонников лидера армянской оппозиции, депутата парламента Армении Никола Пашиняна.
На улицы вышли студенты и преподаватели ряда вузов.
Крупнейшая оппозиционная партия Процветающая Армения и другие политические силы призвали присоединиться к акции.
В центр города стянуты силы полиции и техника. Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание правительства Армении и центрального офиса Республиканской партии.
Утром в Ереване люди стали перекрывать главные дороги города после того, как оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал снова выйти на акции протеста.
Напомним, 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.
Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна по правящей Республиканской партии Армении.