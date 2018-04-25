Протестующие в Ереване перекрыли дорогу к аэропорту (Видео, онлайн) 1 25.04.2018, 15:36

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В столице Армении набирает силу многотысячная акция сторонников продолжения революции.

Демонстранты перекрыли трассу, ведущую в международный аэропорт «Звартноц» города Еревана.

Как передает корреспондент NEWS.am, из-за перекрытия трассы возникли пробки, люди вынуждены идти пешком до аэропорта.

Напомним, что в городе сейчас проходит многочисленная акция сторонников лидера армянской оппозиции, депутата парламента Армении Никола Пашиняна.

На улицы вышли студенты и преподаватели ряда вузов.

Крупнейшая оппозиционная партия Процветающая Армения и другие политические силы призвали присоединиться к акции.

В центр города стянуты силы полиции и техника. Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание правительства Армении и центрального офиса Республиканской партии.

Утром в Ереване люди стали перекрывать главные дороги города после того, как оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал снова выйти на акции протеста.

Напомним, 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна по правящей Республиканской партии Армении.