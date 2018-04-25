Независимый журналист из Глубокого выиграл суд 25.04.2018, 16:37

Дмитрий Лупач

Фото: «Радыё Свабода»

Дмитрий Лупач не смирился в несправедливым штрафом.

6 марта 2018 года судья Шарковщинского суда Оксана Кабола присудилa глубокскому журналисту Дмитрию Лупачу, который сотрудничает с «Белсатом», штраф в 588 рублей за репортаж про самые низкие зарплаты в Шарковщинским районе, который вышел в эфире канала в начале января.

Сегодня судья Витебского областного суда Светлана Иванова отменила постановление Шарковщинского суда. Поводом стало то, что после съемок материала прошло более двух месяцев (съемочная группа работала над материалом еще 30 декабря 2017 года).

Шарковщинский штраф стал для Дмитрия Лупача вторым за этот год. Первый журналисту приговорил суд Поставского района за материал о дефиците удобрений в Поставском районе. Тогда Лупачу пришлось заплатить Br 612,5.

В прошлом году его штрафовали четыре раза.

Всего за 2017 год журналисты «Белсата» за работу без аккредитации заплатили государству не менее $ 14 000 штрафов.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, 94% штрафов по административным делам за якобы незаконное изготовление продукции СМИ в прошлом году пришлось на журналистов «Белсата».