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Верховный суд РФ подтвердил приговор братьям Навальным

  • 25.04.2018, 16:07

Дело будет возобновлено для рассмотрения новых обстоятельств.

Президиум Верховного суда отказался отменять приговор по делу «Ив Роше», по которому были осуждены за «мошенничество» братья Алексей и Олег Навальные. Дело будет возобновлено для рассмотрения новых обстоятельств, сообщает meduza.io.

Адвокаты и сами Навальные попросили суд отменить приговор и отпустить Олега Навального из колонии. Защитник Ольга Михайлова, в частности, заметила, что она против отправки дела на повторное рассмотрение, так как раньше после решения ЕСПЧ так произошло с делом «Кировлеса», по которому затем вынесли приговор, аналогичный первому.

Генпрокуратура выступила против изменения приговора Навальным, но согласилась с тем, чтобы отправить дело на новое рассмотрение

Суд рассмотрел решение Европейского суда по правам человека, который в 2017 году постановил, что право Навальных на справедливое разбирательство было нарушено. С предложением рассмотреть жалобу на приговор выступил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Дело против Алексея и Олега Навальных возбудили по заявлению гендиректора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру. По версии следствия, Олег Навальный, занимая руководящий пост в Почте России, якобы убедил компанию заключить заведомо невыгодный договор о перевозке.

В 2014 году Олега Навального приговорили к 3,5 года колонии общего режима, Алексею Навальному назначили такой же условный срок.


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