В Минске бригада кровельщиков в знак протеста покинула суд 25.04.2018, 16:17

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Работники через суд требуют взыскать со строительного треста «Белтрансстрой» больше $40 тысяч.

14 истцов дружно покинули зал судебного заседания, после того как судья суда Московского района Минска Светлана Смолина отклонила ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы подписей на договорах подряда, сообщает сайт praca-by.info.

За четыре судебных заседания суд не дал ответа ни на один вопрос истцов.

Бригада кровельщиков, вступившая в профсоюз РЭП, требует взыскать со строительного треста «Белтрансстрой» задолженность за выполненные работы по договорам подряда, выполненные в октябре 2017 года – январе 2018 года. Ответчик задолжал рабочим более 83 тысяч рублей, но признает долг только в 10 тысяч рублей. На одном из предыдущих заседаний начальник юридического отдела строительного «Треста Белтрансстрой» Алексей Поведенок утверждал, что общая сумма задолженности перед кровельщиками составляет 5,5 тысячи рублей.

В ходе судебного процесса о взыскании вознаграждения за кровельные работы к ОАО «Трест Белтрансстрой» бригадир Сергей Вечерский заявил ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы ряда документов. Речь идет о договорах подряда за ноябрь 2017 года, представленных суду ответчиком, под которыми якобы стоят «подписи» рабочих. Проблема в том, что 14 истцов, присутствовавших в судебном заседании, заявили, что их подписи сфальсифицированы.

Экспертиза не вызвана необходимостью?

24 апреля судья Светлана Смолик отклонила ходатайство истцов, заявив, что назначение экспертизы не вызвано необходимостью. Представитель истцов Юрий Беляков, правовой инспектор профсоюза РЭП, несколько раз спрашивал, какой смысл скрыт в этой фразе, но ответа не получил. В знак протеста против позиции судьи кровельщики покинули зал судебных заседаний.

– Действительно ли проведение почерковедческой экспертизы не вызвано необходимостью? В материалах дела есть договоры подряда и акты выполненных работ, предоставленные суду ответчиком. Документы подписаны нанимателем и исполнителем. Но вот закавыка: ни один из четырнадцати кровельщиков, присутствовавших в зале суда, не признал свою подпись – все проставлены чужой рукой. В деле присутствуют также копии договоров подряда, которые предоставили кровельщики, с подписями самих истцов и бригадира. В договорах суммы первоначальные суммы замазаны и поверх них проставлены новые, – объяснил прораб Борис Воронков.

– Проблема в том, что суммы за выполненные работы в договорах подряда, предоставленные ответчиком и кровельщиком, отличаются в разы. Более того, в распоряжении суда оказались одинаковые договоры подряда, подписанные бывшим начальником филиала Геннадием Городовенко, о выполненных работах за конкретный месяц, но с разными суммами. Пояснить происхождение двойных договоров ответчик в суде не сумел. Фактически встал вопрос о подделке подписей со стороны нанимателя, – добавил истец.

Ранее 24 апреля Светлана Смолина отклонила ходатайство Юрия Белякова об истребовании выписок по карт-счетам о приходе на баланс денежных средств – документы о перечислении нанимателем денежных средств, которые помогли бы установить сумму долга Треста Белтрансстрой».

– Вроде бы в судебном процессе истец и ответчик имеют равные права, но мы, оказывается, вообще никаких прав не имеем. Наш уход из зала суда – протест против того, что творит судья, – возмущен Сергей Вечерский.

«На основании чего Смолина собиралась выносить решение?»

25 апреля бригадир кровельщиков Сергей Вечерский, кровельщик Владимир Седлюковский и юрист РЭП Юрий Беляков направили жалобу на действия судьи в адрес Лукашенко, министра юстиции, председателя Минского городского суда, председателя Верховного суда, председателя Московского районного суда.

Авторы жалобы утверждают, что судья Светлана Смолик лишила рабочих «возможности защиты своих интересов в добросовестном судебном разбирательстве».

«Все документы, которые находятся в материалах дела, должным образом не заверены и практически полностью сфальсифицированы, - говорится в жалобе. – Судья, зная об этом не издала ни одного документа, чтобы пресечь нарушение закона и тем самым дискредитирует звание судьи и способствует совершению преступлений против осуществления правосудия и оставляет явные преступления, предусмотренные ст.ст.380,395 УК без последствий (фальсификация доказательств и подделка документов)».

Судья Светлана Смолина не выяснила всех обстоятельств дела. Истцы, говорится в жалобе, лишены права «…представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, задавать вопросы другим участникам судопроизводства по делу, давать устные и письменные объяснения суду, представлять свои доводы и соображения,… а также совершать иные процессуальные действия, ГПК».

«Судья в данном случае руководствовалась не законом, а личными мотивами и на это направлены ее действия и решения! Также в материалах дела нет ни одного протокола судебного заседания из 4-х прошедших заседаний! На основании чего Смолина собиралась выносить решение?», - задаются риторическим вопросом авторы жалобы.

Подписанты просят возбудить дисциплинарное производство и применить меры дисциплинарного воздействия в отношении судьи Светланы Смолиной.