Фотофакт: В минскую «Хинкальне» приходят со своей сметаной 25.04.2018, 16:28

В кафе появились наклейки, которые предупреждают гостей о том, что вход со сметаной запрещен.

Фото в своем аккаунте в Facebook опубликовал минчанин Алесь Крот, пишет citydog.by.

– У нас в меню нет сметаны, а гости требовали ее к хинкали, но их не едят с соусами, это не пельмени, – прокомментировали в «Хинкальне» странный запрет. – Приходить со своими продуктами в ресторан – это же не этично. Сейчас уже не приходят со сметаной. В меню ее по-прежнему нет, но появилась долма, которая подается со сметаной.

Еще нам рассказали, что скоро рядом с наклейкой о сметане появится pet friendly стикер: в ресторан можно приходить с собаками всех размеров. Пока хозяева будут обедать или ужинать, животным предложат воды.