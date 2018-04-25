Докладчик ПАСЕ по Беларуси Андреа Ригони покидает cвой пост 25.04.2018, 17:32

Андреа Ригони

Фото: БелТА

Итальянский политик не был переизбран в парламент Италии.

Как стало известно Еврорадио, Андреа Ригони покидает пост Докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации в Беларуси. Причиной стало то, что он не был переизбран в парламент Италии. Соответственно, итальянский политик не сможет больше принимать участия в работе ПАСЕ.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ПАСЕ, нового докладчика выберут "чуть позже".

Напомним, Докладчиком ПАСЕ по ситуации в Беларуси Андреа Ригони назначался несколько раз. Первый раз в 2007 году, и в этом статусе посещал в 2009 году нашу страну. Следующий его визит был в Беларусь только через пять лет - в начале 2016 года. В марте 2017 г. он встречался с Лукашенко.