Билеты на аттракционы подорожают 5 25.04.2018, 17:52

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Новый сезон начнется уже в апреле.

В новом сезоне, который начнется 27 апреля, цена на аттракционы повысится, сообщает агентство «Минск-Новости».

Как пояснил заместитель генерального директора по экономике УП «Минскзеленстрой» Александр Крень, в среднем цены подняли на 9 % по сравнению с действовавшими в 2017 году.

Напомним, аттракционами в Минске оснащено четыре парка: имени Горького, Челюскинцев, 50-летия Великого Октября, 900-летия Минска. В общей сложности там насчитывается 55 аттракционов, находящихся на балансе УП «Минскзеленстрой». Большинство этих развлекательных устройств будут доступны посетителям ежедневно. Однако отдельные карусели в парках Горького и Челюскинцев, а также все аттракционы в парках 50-летия Великого Октября и 900-летия Минска не будут работать по понедельникам и вторникам.

Подробнее с режимом работы аттракционов можно ознакомиться на сайте parki.by в разделе «Аттракционы».