Цены на нефть перешли к снижению 3 25.04.2018, 18:10

Цена на нефть марки Brent опустилась до $73,68 за баррель.

Цены на нефть снижаются в среду вечером. Рынок оценивает данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов нефти в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 по Минску стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась до 73,68 доллара за баррель.

По данным API, за неделю к 20 апреля запасы нефти в США выросли на 1,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов. Между тем запасы бензина снизились на 2,7 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,9 миллиона баррелей. Официальные данным по запасам от министерства энергетики США будут опубликованы позднее в среду.