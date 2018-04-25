Между Конго и Руандой: В рейтинге свободы прессы Беларусь снова «на дне» 25.04.2018, 18:18

Беларусь уверенно занимает 155 место в рейтинге свободы прессы.

Беларусь опустилась на 155 место в рейтинге свободы прессы. «Репортеры без границ» отмечают, что в 2017 в стране усилились репрессии против журналистов и ужесточилась цензура – задержаны более 100 журналистов и заблокирован доступ к крупным СМИ («Хартия-97», «Белорусский партизан»), пишет «Салiдарнасць».

Среди ближайших соседей выделяется Эстония: на 12 месте. Следом идет Латвия – 24, Литва – 36, Польша – 58, Украина – 101 и Россия – 148. Из стран СНГ хуже всего в Азербайджане, Узбекистане и Туркменистане – на 163, 165 и 178 местах соответственно.

Главная тенденция этого года – усиление пропаганды в СМИ. Озабоченность «Репортеров без границ» вызывает усиление пропагандистской машины России, Китая и их влияние на общественное мнение. Самое сильное падение в рейтинге – у Турции, Чехии, Словакии, Мальты и Сербии.