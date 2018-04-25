Названы автомобили, которые никогда не подведут 1 25.04.2018, 18:22

2,844

Эти модели автомобилей выпускаются десятилетиями и их узнают во всем мире.

За это время автокомпании доказали, что умеют создавать первоклассную технику с отличным дизайном и современными технологиями.

И пока люди продолжают покупать автомобили, эти модели обречены на успех, пишет from-ua.com.

1. Chevrolet Corvette

Спортивный автомобиль Chevrolet Corvette выпускают уже так много лет, что американцам говорят, что эта машина существовала всегда. Первое поколение появилось в далеком 1953 году и с тех пор машина постоянно улучшалась. Именно последнее, седьмое, поколение — это обтекаемый автомобиль с алюминиевой рамой, кузовом из стекловолокна, двигателем V8 и передовыми технологиями XXI века.

2. Mercedes-Benz S-Class

Технически, роскошный седан Mercedes-Benz S-Class, выпущенный в 1972 году — это дальнейшее продолжение дорогих моделей компании 1950-х годов. За прошедшие десятилетия на S-Class появились самые передовые функции (например, подушки безопасности, ABS) и технологии (голосовые команды). Благодаря уровню комфорта и технической оснащенности автомобиль приобрел армию поклонников, среди которых даже лидеры стран.

3. Jeep Wrangler

Самый знаменитый внедорожник, Jeep, появился в 1941 году. Автомобиль назывался Willys MB и служил транспортом для солдат. Полноприводная машина выпускается до сих пор, служа отличным примером сохранения традиций: простота, надежность, проходимость.

4. Porsche 911

Далеко не все любители быстрой езды могут себе позволить Ferrari или Lamborghini. К тому же, итальянские суперкары в повседневной жизни не очень-то и нужны, потому что попросту неудобны для езды по обычному городу. Именно для таких водителей и был создан Porsche 911. Немецкое спортивное купе выпускается с 1964 года, сейчас доступны машины уже шестого поколения. За прошедшие десятилетия постоянно улучшались характеристики автомобиля, но его внешний вид не претерпел кардинальных изменений. Очертания кузова купе Porsche 911 узнает любой подросток.

5. Форд Мустанг

Когда в 1964 году появился первый Ford Mustang, это был автомобиль с улучшенной динамикой и привлекательным внешним видом. Но со временем машина трансформировалась, превратившись в чистой воды спорткар. В 2015 году представлено уже шестое поколение, с базовым двигателем V6 мощностью 304 л.с.

6. BMW 3-Series

Небольшим спортивным седаном BMW 3 серии приятно управлять и он радует глаз владельца. Машина «заточена» под водителя, а множество мелочей всячески это подчеркивают. Первое поколение появилось на свет в 1975 году и сразу завоевало бешеную популярность. В наши дни модель шестого поколения подкупают передовыми технологиями, которые гораздо доступнее, чем в машинах других марок.

7. Toyota Camry

Никто не знает, как долго будет оставаться популярной концепция бизнес-седана, в котором можно перевозить всю семью. Пока такие машины будут покупать, одной из самых популярных моделей останется Toyota Camry. С 1982 года японская компания выпускает функциональный автомобиль «на каждый день», который привлекает большинство водителей.