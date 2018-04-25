Apple может назвать следующий смартфон просто iPhone 25.04.2018, 18:42

Компания Apple может изменить названия будущих моделей смартфонов на более простые.

Аналитики предполагают, что дешевая модель нового смартфона получит название iPhone, топовая модель — сохранит в названии X, что будет указывать на ее особенный статус. Очевидно, что одной X дело не обойдется, так как Apple нужно будет как-то указать на различия между нынешним iPhone X и будущим, передает onliner.by.

Как отмечает AppleInsider, идея не нова: примером может служить планшет американской компании. Он был iPad, затем вышли iPad 2, New iPad и iPad Air, а затем снова iPad. Поэтому переход к простому названию iPhone выглядит достаточно логичным или, по крайней мере, не слишком неожиданным.

Ожидается, что осенью Apple представит как минимум три модели iPhone. Это будут 6,1-дюймовый аппарат с LCD-экраном (с одной SIM-картой он якобы будет продаваться по цене в диапазоне от $550 до $650, двухсимочный — $650—750), а также смартфоны с 5,8" и 5,6" OLED-дисплеями.