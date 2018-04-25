ПАСЕ приняла резолюцию о противодействии российской пропаганде 1 25.04.2018, 18:46

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Резолюция была принята единогласно.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня приняла резолюцию о противодействии российской пропаганде.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает gordonua.com.

"Еще одна небольшая победа. ПАСЕ только что единогласно приняла резолюцию по моему докладу: выразили поддержку противодействию российской пропаганде на уровне Европейского союза и рекомендовали странам-членам Совета Европы учредить органы для отслеживания дезинформации и фейков", – написал Арьев.

Он привел цитату из резолюции, в которой говорится, что в некоторых случаях государственные средства массовой информации были превращены в пропагандистские инструменты и использованы для передачи фальшивых новостей или разжигания ненависти ксенофобии против меньшинств и определенных групп.

"Это приводит к отсутствию независимости и низких этических стандартов в ряде СМИ и объясняет растущее недоверие населения. В связи с этим Ассамблея подтверждает свою поддержку решению Европейского Совета 2015 о борьбе с потоком дезинформации и откровенной лжи, происходящих из средств массовой информации и онлайн-аккаунтов в РФ", – говорится в резолюции ПАСЕ.

Кроме того, ПАСЕ приветствует совместное заявление специального докладчика ООН по вопросам свободы слова и трех региональных докладчиков в 2017 году о том, что государственные субъекты не должны создавать, поддерживать и распространять дезинформацию или пропаганду, добавил Арьев.